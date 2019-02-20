【貞子】第七代女主角池田依來沙　憑一次豁出去演出爆紅

撰文：陳穎思
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貞子又嚟啦！1998年上映的《午夜凶鈴》大收旺場，令「貞子」成為電影史上最經典的恐怖角色之一，今年又有新版《貞子》上映。
大家關心貞子又有咩新招之餘，新一代女主角池田依來沙亦是焦點之一，模特兒出身的她，憑一次豁出去演出而爆紅，呢場戲亦成為宅男的Bookmark必備場面，究竟有幾吸引？
池田依來沙五官標緻，在日本有「自拍女王」之稱。
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1996年出生的池田依來沙擁有日本、菲律賓及西班牙血統的，13歲便獲雜誌簽約成旗下模特兒，2011年開始演出電影，參演的《Sunny陽光姊妹淘》及《億男》都曾於香港上映，但她最令人印象深刻的演出，要數《超能勁處男》。戲中池田依來沙飾演男主角的性幻想對象，其中一幕「高潮」戲意識非常大膽，穿著性感的她做盡誘人姿勢及表情，雖然這部戲口碑麻麻，但這場戲就流芳百世，成為網民無限Loop的素材。
《超能勁處男》以性做主題，池田依來沙少不了要性惑演出。（影片截圖）
重溫池田依來沙如何一戰成名
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新版《貞子》要貼近潮流，貞子應該唔會再由大牛龜電視爬出來。
而新版《貞子》將於今年5月上映，擔當女主角的池田依來沙，飾演一名心理諮詢師，因YouTuber弟弟而陷入貞子的詛咒中。21年前《午夜凶鈴》面世後，貞子成為家傳戶曉的角色，衍生影視作品長拍長有，仲紅去到荷里活，拍成外國版本，今次Reboot加入貼近現代生活的元素，未知貞子會否從薄咗好多的LED電視爬出來？