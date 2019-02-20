【貞子】第七代女主角池田依來沙　憑一次豁出去演出爆紅

貞子又嚟啦！1998年上映的《午夜凶鈴》大收旺場，令「貞子」成為電影史上最經典的恐怖角色之一，今年又有新版《貞子》上映。

大家關心貞子又有咩新招之餘，新一代女主角池田依來沙亦是焦點之一，模特兒出身的她，憑一次豁出去演出而爆紅，呢場戲亦成為宅男的Bookmark必備場面，究竟有幾吸引？