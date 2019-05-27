改編自日本同名暢銷兒童繪本《爸爸是壞蛋冠軍》，棚橋弘至擔正，講述他是位日本職業摔角選手，被譽為「百年難得一遇的天才」，可惜一次受傷被逼退役。隨後以「假面蟑螂」的蒙面身份重出江湖，再已要改演擂台上的奸角。後來得知囝囝視自己如英雄本崇拜，於是決心「改過」，更不理終身殘廢危險，再度登上擂台。

重傷後未能重返正式的格鬥舞台，只好以「假面蟑螂」蒙面上陣，演歹角糊口。（《爸爸是壞蛋冠軍》劇照）

單看劇照，會認定這部是格鬥電影，其實這是部親情味濃的喜劇，帶出一幕幕親子的愛。曾經在擂台上大放異彩的王牌摔角選手大村孝志（棚橋弘至 飾），因負傷而消聲匿跡。一直鍾情摔角運動的他，選擇戴上壞蛋面具，以「假面蟑螂」的蒙面身份重出江湖飾演擂台上的奸角，出盡茅招跟對手死纏爛打，被觀眾唾棄。雖然好明顯是為兩餐乜都肯制，但其實他仍有一顆熱愛摔角擂台的心，期待回歸大賽的一天。

囝囝知道爸爸的真正角色後，傷心欲絕，大失所望。(《爸爸是壞蛋冠軍》劇照)

本於為餐晏心態，做住先，但斷想不到唸幼稚園的兒子祥太（寺田心 飾），對爸爸的職業泛起一股仰慕之情，對於自己個稱號「假面蟑螂」更加難以啟齒。直到祥太一次意外發現，爸爸竟是摔角擂台上無惡不作的大壞蛋！令仔仔大失所望。為要重奪囝囝對自己的尊敬，孝志不理醫生的告誡，打算在台上使出「必殺技」，為的就是重奪爸爸的尊嚴。