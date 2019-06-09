【追龍II】證《寒戰》李Sir最紅　梁家輝：仲有唔少人嗌我九叔！

由梁家輝主演的《追龍II賊王》今個星期上畫，梁家輝以狂放式演繹一代賊王張子強，相信又會為他的演藝生涯帶來多一個經典角色。要數家輝哥的經典角色，實在數之不盡，《92黑玫瑰對黑玫瑰》奇哥、《江湖告急》任因久、《大丈夫》九叔、《寒戰》李文彬，個個都入木三分。那麼觀眾又最喜歡哪一個？據梁家輝親身體驗，近年在街上遇到粉絲，最常被叫做李Sir（寒戰），九叔都唔少：「不過多數都係呢種人咁叫我！」

談起自己的經典角色，家輝哥已滔滔不絕。（葉志明 攝）

梁家輝的演技一早備受肯定，他曾四奪香港電影金像獎最佳男主角，最早一次更是憑1984年《垂簾聽政》飾演咸豐帝奪得，其餘三次分別是《92黑玫瑰對黑玫瑰》奇哥（1993）、《黑社會》大D哥（2006），以及《寒戰》李Sir（2013）。

《寒戰》的李文彬，在戲中屬鷹派警務人員，由散仔做到上一哥的實戰派。（《寒戰》劇照）

如何才算是一位成功演員，除了獎項，另一指標是走到街上，途人能否叫得出自己演過的角色名。有時被途人叫得出角色名，比記起自己真名會更高興，這證明自己的演出深人民心，是一份肯定。問到梁家輝近年最多人在街上叫他甚麼？「李Sir（《寒戰》李文彬），我有時將架車泊在金鐘警察總部附近，行經時會有警員向我打招呼叫我李Sir，甚至有些會向我敬禮，又打趣說︰『點呀一哥，返嚟坐下呀？』相當有趣。」

《大丈夫》中的九叔，以一句︰「酒呀！」 （走呀！）成為不少觀眾心目中我最喜愛的梁家輝角色。（《大丈夫》影片截圖）

至於在網上大受歡迎的九叔（《大丈夫》角色），原來都是途人的選擇之一，不過就有特定的年齡界線。梁家輝笑說︰「都有唔少人嗌我九叔，不過多數是一些年過四十，相信已經很久未入戲院睇戲的朋友。」這是家輝哥的個人分析，相信是基於電影屬2003年的作品，大家仍在懷緬這個角色罷了。

重溫九叔經典一幕

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犧牲小我的九叔精神

其實九叔之所以咁受歡迎，可能對於一班男士來說，都想身邊有一個這樣有情有義的兄弟。大家一齊出嚟玩，被太太們掃場，自己中招後沒有同兄弟攬炒，反而一力承擔，就算事後被老婆判「終身監禁」，也不供出任何一位兄弟的名字。世上太少這種好兄弟，難怪這種「九叔精神」會令一眾男士們敬仰。