【追龍II賊王】梁家輝首映重演《黑社會》情節　邊個慘變受害者？

由梁家輝、古天樂、任達華、林家棟主演的《追龍II賊王》，昨晚（5/6）舉行首映禮。台上家輝講到今次攝影過程好享受又好辛苦，享受是因為以「退休」心情參與，冇壓力。辛苦是因為電影在上年炎夏拍攝，不少情節要在烈日當空的公路上拍攝。可能這個原因，家輝要大報復，在首映禮大合照時，拿起手上的大榴彈作狀要向這位朋友砸下去，十足十14年前《黑社會》結局的情節，大家又估下今次受害者係邊個？

電影集合四大影帝，梁家輝、古天樂、林家棟及任達華，可惜華哥不在港，未能出席首映。（葉志明 攝）

由於戲中的梁家輝極愛吃榴槤，為迎合情節，首映禮大合照前，大會向每位主角派發一大個榴槤。而當導演王晶跪在前排時，梁家輝便高舉榴槤，作勢向他砸下去，以洩拍戲之苦。整個畫面有如《黑社會》中，任達華殺害梁家輝的情節，不過今次受害者就變成加害者。

梁家輝這一舉成為全場焦點，全場大笑，晶還不以為意。（葉志明 攝）

三位是繼14年前的《黑社會》再度合作，十數年間幾位都有很大轉變，既齊齊榮升影帝，家輝更開口埋口叫古天樂做「電影大亨」「我都係跟秋生叫咋！」梁家輝說。對於兩位有今日的成就，作為前輩的家輝也心感安慰，因為當年合作時，家輝不時苦口婆心向兩位分享演員之道，如何成為專業演員。

梁家輝在現場，不時「大亨」前「大亨」後叫古天樂，令到他非常不自在。（葉志明 攝）

當年拍攝《柔道龍虎榜》，家輝為了結局對戰一幕，跟古仔不斷排練，而綵排期間家輝也絕對認真，用盡力去演，令當時的古仔也反問前輩︰「唔使咁出力嘛？」。古天樂︰「他連綵排都非常認真，未埋位我已經被他扯到全身紅晒！」原來這是前輩的身教部分。梁家輝︰「我是想跟他們說，我全程投入演戲時是非常認真，所以今日見到兩位有這樣的成就我很高興，證明他們是有將我的說話放在心。他們現在工作起來都好認真，可能到今天的後輩會跟兩位說︰『前輩，不用那麼認真嘛？』」