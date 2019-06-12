【Marvel】加強超級女英雄陣形　傳有意開拍《Ms. Marvel》

Marvel Studios總裁奇雲費治（Kevin Feige）在去年表示希望把新超級英雄Ms. Marvel引入Marvel電影宇宙。可是，當時他們卻忙於處理《Marvel隊長》（Captain Marvel），但奇雲費治多次表示已有明確的計劃，如今Ms. Marvel終於再有新消息。據《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's 8）女星Mindy Kaling透露，她與Marvel Studios正商討Ms. Marvel的故事方向，但未知是否「講多咗」，她之後在網上澄清她仍未正式成為Ms. Marvel。

Marvel Studios準備把Ms. Marvel引入Marvel電影宇宙。（Marvel Comics圖片）

當Kevin Feige首次回應會否把Ms. Marvel帶到Marvel電影宇宙時，當時他表示其首要工作是要先引入Marvel隊長，然後再從長計義如何把Ms. Marvel的故事帶到大銀幕上，近日Ms. Marvel終於有新消息。皆因Mindy Kaling日前接受外國電視節目《MTV News》時承認，曾與Marvel Studios接觸，看來Ms. Marvel計劃在籌備初期。

處理完《Marvel隊長》個人電影後，Marvel Studios準備引入Ms. Marvel。（《Marvel隊長》劇照）

「我與Marvel的人談論過，他們對此角色非常興奮，而他們正了解如處理這個角色。」Mindy Kaling續指出，她會用盡一切方式幫助這角色：「因為我很愛Ms. Marvel，而他們對此似乎很感興趣，我認為他們會積極籌備。」雖然官方目前還沒有回應Ms. Marvel的消息，但Mindy Kaling卻率先暗示Ms. Marvel或將是Disney+的劇集。然而，她最後又補充指，Marvel Studios知道影迷對Ms. Marvel的計劃有多興奮，至今仍未確定Ms. Marvel會以劇集還是電影形式登場。

Mindy Kaling表示很愛Ms. Marvel這角色。（《MTV News》網上擷圖）

然而，消息曝光後，未知Mindy Kaling是否「講多咗」，隨後在社交媒體上澄清，表明沒有收到Marvel將開拍任何關於Ms. Marvel電影或劇集的消息。儘管如此，不少網民在其Twitter帖文支持他成為Ms. Marvel。