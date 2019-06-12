【復仇者聯盟4】Marvel迷朝聖新地方　鐵甲奇俠河邊小屋有得入住

Marvel影迷喜訊，如今大家可以與朋友一起重演鐵甲奇俠葬禮感人一幕；假如你是「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）或「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）的話，那就是「婚禮」一刻。這個與亞特蘭大機場（Atlanta International airport）距離只有約20分鐘車程的地方，目前在Airbnb上出租，任何有興趣的人都可以入去住一晚，搵齊人腳，齊齊扮演鐵甲奇俠，或其他Marvel角色。

大家可以入住「鐵甲奇俠」Tony Stark在《復仇者聯盟4》中與妻子小辣椒及女兒Morgan Stark的河邊小屋。（《復仇者聯盟4：終局之戰》網上擷圖）

這間小屋是「鐵甲奇俠」Tony Stark、「小辣椒」Virginia Potts與他們女兒Morgan Stark在魁隆被斬首五年後住在河邊的小屋上，過著簡單而幸福的生活。雖然這地方在Airbnb的網頁上沒有提到《復仇者聯盟4》，但從相片可以見到，這是相同的地方。而這間小屋位於佐治亞州的Fairburn，距離亞特蘭大機場只有約20分鐘路程，而與亞特蘭大市區則只有約30分鐘路程，又可以享受寧靜的生活，同時又與熱鬧市區非常接近，確實是渡假的好地方。

這間河邊小屋，連雷神都樂而忘返。（IMDb 圖片）

至於小屋內部結構包括三間睡房、四張床、三間浴室，最多可容納六人。然而有網民笑稱Marvel Studios拍攝時相信已經違規了，因為拍攝「鐵甲奇俠」Tony Stark葬禮一幕時，在場人數遠超過六個人。

《復仇者聯盟4》鐵甲奇俠河邊小屋逐格睇！！！

+ 10 + 9 + 8

目前這間小屋開放出租，而租金每晚只需335美元（$2,627港元）一晚，價錢貴定平就見仁見智，但相信Marvel迷會不惜一切代價借宿一宵。皆因Marvel迷不可以到復仇者大廈、聖域界或瓦干達參觀，但如今大家終於有機會到鐵甲奇俠悟出時間穿梭的地方生活。可是，屋主要求租屋者最少入住3晚，如果有興趣朝聖的影迷要趁早，因為airbnb網頁指出，「越來越多人關注此房源。過去一週瀏覽量超過500次。」，目前最快6月24日可以入住了。除了《復仇者聯盟4》的葬禮場景外，這間小屋近期也有在《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）出現。