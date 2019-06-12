【復仇者聯盟】Marvel放風疑拍魁隆外傳　嘉魔娜父女故事成主軸？

《蜘蛛俠：決戰千里》為MCU第3階段的收官之作，隨後的發展成為粉絲最關心的事。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

在經歷這麼多年的鋪排下，「復仇者聯盟」的成員終於將Marvel最大反派「魁隆」（Thanos）殺死，更在《復仇者聯盟4》中死足兩次，都算大快人心！不過有不少影迷頗認同「魁隆論」，指出地球人口過盛，又對大自然進行過度開採，慢性殺死地球，所以公平地彈指消滅一半生物也不為過！

見到人多時就會想起「魁隆論」！（《復仇者聯盟》劇照）

接下來除了會有《洛基》（Loki）、《Wanda Vision》、《鷹眼與女鷹眼》和《獵鷹和酷寒戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）的影集以及《黑寡婦》、《奇異博士2》、《黑豹2》和《The Eternals》等等獨立電影外，早前Marvel Studio執行部副總裁Victoria Alonso放風表示有興趣繼續探索「魁隆」這個角色！

Marvel Studio執行部副總裁Victoria Alonso表示對「魁隆」過往的經歷很有興趣。（《復仇者聯盟》劇照）

Victoria Alonso近日出席「Reddit AMA」活動時表示：「雖然未清楚會否繼續挖掘魁隆這個角色，不過對他的故事很有興趣，尤其是他的童年。加上未知在未來的某部電影中能否再次看到他，但對於他如何變成現在這樣的人是非常重要。」

事實上這個角色的確有很多背後故事未有交代，例如在《復仇者聯盟3：無限之戰》中，「魁隆」曾講過他自己的家園就因為不聽勸告才滅亡，而他不想再有多次同樣經歷，所以四處收集無限寶石和手套。

加上電影中從未提及「魁隆」的過往、童年、成長經歷以及為何會收養「嘉魔娜」（Gamora）和「涅布拉」（Nebula），相信中間令他成為要消滅一半生物的成長經歷會相當感人和精彩。

邊個會買嚟着上身？（Beloved網站截圖）

另一邊廂，夏天快將來臨不少男女生都為了大騷好身材積極減肥，一定要趁炎炎夏日好好去玩水！近日一個外國網站就《復仇者聯盟》推出了「鐵甲奇俠」、「美國隊長」以及「魁隆」的泳衣，價格中等，不過有冇勇氣着上身就好睇個人了！

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