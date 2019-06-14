【The Professor】尊尼特普演患癌教授　一嘗零化妝演出厭世Mode

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）跟經典代表作《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）講再見已成定案，他近年再以「葛林戴華德」一角令大家對他Jack船長的角色定型改觀，今年繼《怪獸與葛林戴華德之罪》後，尊尼特普再有新作跟粉絲們見面！

尊尼特普今次扮演患病教授。（預告截圖）

尊尼特普的新戲名為《The Professor》（暫譯：教授），由《Katie Says Goodbye》導演Wayne Roberts 編導，尊尼特普、《未來外父插女婿》的Zoey Deutch和《神奇女俠》的Danny Huston演出。

Zoey Deutch今次同樣有演出。（預告截圖）

故事講述一位厭世的大學教授Richard Brown（由尊尼特普飾演）決定拋棄一切偽裝，從而改變自己人生的故事。預告開初講述他去看醫生，而醫生的初步檢查指出Richard Brown的臉色看起來很不好，就此他決定要求自己盡可能做大膽的事，過自由且想要過的生活，當中只有幽默和從容且不計後果，甚至會很瘋狂！跟Johnny Depp過去的作品不同，今次不用再化妝，可以用真面相示人。

尊尼特普所做的瘋狂事點止咁簡單。（預告截圖）

預告中，尊尼特普除了就咁行落湖同隻鴨一齊浸浸浴外，課堂都不在課室內進行，回家就食毒品再飲酒，似乎要做盡一齊令自己「無悔人生」的事，不過食吸毒來說就有點過火，至於他還會做出何等瘋狂之事，仍要等官方釋出更多預告、劇照或正片上映。

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《The Professor》預告