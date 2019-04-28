尊尼特普打算再婚　俄羅斯新女友細佢30年係情色舞蹈員！

55歲荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）前年跟《水行俠》（Aquaman）女星安芭赫德（Amber Heard）離婚，二人更鬧上法庭，互相控告家暴，不過事件似乎並沒有影響尊尼特普追求愛情和婚姻的心。 繼年頭被媒體影到他與22歲的英國女演員Lily激吻，近日就傳出他的新歡其實是比自己細30歲的俄羅斯女舞蹈員Polina Glen，二人更有結婚的念頭。

尊尼特普（Johnny Depp）前年跟《水行俠》（Aquaman）女星安芭赫德（Amber Heard）離婚，最後弄得不歡而散互相控告。（GettyImages）

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尊尼特普前年與《水行俠》（Aquaman）女星安芭赫德（Amber Heard）離婚後，年頭有外媒曾拍到他跟一位英國女演員Lily過從甚密，在街頭擁吻。但最近就有報導指，尊尼特普的新女友其實是一名比自己細30年的俄羅斯女舞者Polina Glen。

尊尼特普與25歲俄羅斯女舞蹈員Polina Glen發展迅速，二人更有結婚的念頭。（GettyImages）

相識過程似拍戲咁浪漫

據知，Polina Glen過往一直住在俄羅斯，是一名在俄羅斯聖彼得堡的「go-go dancer」，主要是在酒吧表演色情舞蹈，近兩年才搬到美國發展舞蹈事業。有指，Polina Glen與Johnny Depp的認識過程亦相當戲劇性，知情人士向外媒透露「他們在洛杉磯一場派對上認識，Polina Glen作為一個性感的舞蹈員，出席多個活動表演而遇上Johnny Depp。當時Johnny Depp介紹自己時，Polina Glen根本不認識他，之後二人一拍即合。Polina Glen後來才得悉對方的身份，相識過程就似拍戲一樣浪漫。

Polina Glen過往一直住在俄羅斯，近年才搬到美國發展舞蹈事業。（Instagram）

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網民：尊尼特普在重蹈覆轍

其實早在去年5月已有傳媒拍到尊尼特普與Polina Glen出雙入對，陪尊尼特普出席巡演，只是當時大家還未知道Polina Glen的身份，也不確定他們的關係。有指，二人感情很好，發展迅速，尊尼特普已帶Polina Glen回他的洛杉磯的豪宅同住，而且有了打算結婚的念頭，更想飛去俄羅斯與未來外父外母見面。不過，這個喜訊傳出後，有網民就話他在「重複犯錯，不怕再陷入婚姻危機嗎？」﹑又指尊尼特普正面臨中年危機，「永遠沒汲取教訓，就算他最後被清來一切也不會可憐他。」似乎很多網友也不看好尊尼特普這段新戀情。

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