【復仇者聯盟4】二刷邊夠喉？瘋狂粉絲刷足116次　有望破世界紀錄

Marvel年度鉅片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）橫掃全球票房，已經賣破27億3400萬美元，距離史上最賣錢電影《阿凡達》（Avatar）5300餘萬美元，當然有不少影迷看了不只一遍，但都沒人能和來自美國佛羅里達州的30歲男子奧古斯汀相比，因為他已經看了116遍，極有可能成為金氏世界紀錄的締造者。

美國佛州男子奧古斯汀已看了「復仇者聯盟：終局之戰」116遍，開心和影城員工合照。（Twitter@agalanis17）

奧古斯汀坦言自己本來沒有想要往「創紀錄」的目標發展，只是每天固定上戲院去看《復仇者聯盟4：終局之戰》，看着看着想到該片的賣座有機會破紀錄，自己是否也要在看片數字上創紀錄？才開始了他這項獨特的「壯舉」。奧古斯汀透露目前他平日周間大概會去看兩遍，周末空檔較多，可以看至少5遍，他理想的目標是看到200次。儘管《復仇者聯盟4：終局之戰》片長3小時，他的家人都蠻支持他，在他看到第100次時，爸媽與妹妹也陪着他一起上了戲院欣賞，他現在每看一遍都會拿着電影票與戲院服務人員合照。且最讓大家佩服的是，他看到現在從來沒有中途離場過，哪怕他早就很清楚在哪一段最適合出場上個廁所。

眾多超級英雄之中，奧古斯汀當然有自己最欣賞的一位，就是由基斯伊雲斯飾演的「美國隊長」Steve Rogers，所以當隊長能夠舉起雷神之鎚、或是隊長終於喊出那句經典的：「復仇者聯盟，集結！」都會讓奧古斯汀感到熱血沸騰。但「鐵甲奇俠」Tony Stark為擊敗魁隆而犧牲，許多粉絲感到傷心，在網上發起連署要Marvel讓他起死回生，身為可能是地球上看過最多次《復仇者聯盟4：終局之戰》的人，奧古斯汀並不以為然，坦言：「要終結這場無限之戰，Tony必須付出生命拯救所有人，這是他的存在意義、他的命運，我不會想要改變。」

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