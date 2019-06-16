【Doctor Sleep】相隔39年《閃靈》續集預告出爐　藏七大經典畫面

由史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）執導、積尼高遜（Jack Nicholson）主演的恐怖電影《閃靈》（The Shining）在1980年上映後，深深影響著往後觀眾對恐怖電影的理解；就算大家還沒有看過此電影，當中不少經典場景，總會略有所聞。 事隔近40年，《閃靈》推出續集《Doctor Sleep》，其預告日前正式出爐，不少熟悉的畫面再一次呈現在影迷眼前。

《閃靈》其中一幕經典畫面，童年的Danny遇到雙胞胎女鬼。（《閃靈》劇照）

《Doctor Sleep》是改編自「恐怖大師」史提芬京（Stephen King）同名小說，並由在《星球大戰》飾演年輕Obi-Wan Kenobi的伊雲麥葵格（Ewan McGregor）演出成年版Danny。續《閃靈》劇情，由於童年在Overlook酒店的可怕回憶讓Danny留下創傷，他試圖透過酒精壓抑「閃靈」的能力，希望過平淡生活，卻竟然遇到和他擁有相同能力的女孩Abra。

Abra要逃避由Rebecca Ferguson飾演的Rose the Hat，Rose the Hat跟追隨者會吸食「閃靈」能力者的能量，藉此獲得不死的能力，而這群人就是True Knot。而Danny及Abra兩人相遇，也令酗酒的Danny重新振作，回到逃避了35年的Overlook酒店，一探究竟當年發生的事。

Redrum一詞曾在《閃靈》中出現。（《閃靈》劇照）

在首條《Doctor Sleep》預告中有不少向前作《閃靈》致敬的畫面，讓影迷回憶前作的設定，並借此建立兩部電影的關連。首先出現是「Redrum」一詞，相信大家不會陌生，然而從鏡子上看，則變成Murder一詞。之後，鏡頭一轉，就介紹今集新焦點，同樣擁有「閃靈」力量的Abra。兩人一同從睡眠中驚醒，莫非兩人有什麼牽連？相信這點需要待新預告或電影正式上映時才會知道。

童年Danny踏單車一幕是全新拍攝的。（《Doctor Sleep》預告擷圖）

之後在預告中段，Danny帶觀眾回到《閃靈》的回憶，指他「只遇過幾個我們這樣的人」，可是Danny最後表示「他們都死了」。及後鏡頭一轉，大量《閃靈》的經典場面出現，當中包括雙胞胎女鬼、血從電梯湧出、浴缸中的老婦、及《閃靈》最經典一幕，Danny從破爛的門探頭窺看等。除了一幕幕經典畫面重現觀眾眼前外，連《閃靈》的配樂都一併回來，難怪影迷會如此期待此作品。

最後導演Mike Flanagan還透露，只有血從電梯湧出這幕是來自史丹利寇比力克的舊畫面，而其他致敬畫面都是他們新拍攝。

《Doctor Sleep》預告分析逐格睇

+ 11 + 10 + 9

同樣擁有「閃靈」力量的Abra，究竟會在今集起什麼作用呢？（《Doctor Sleep》預告擷圖）