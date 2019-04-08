【詭墓】小貓死後復活真有其事　仲要發生喺恐怖大師史提芬京故鄉

恐怖大師史提芬京（Stephen King）的經典名著《Pet Sematary》在1983年出版後，高踞紐約時報暢銷書榜長達32星期；6年後，此書被改編成賣座電影《夜半仔敲門》，到2019年再翻拍成《詭墓》，同樣引起話題。 電影講述男主角不忍心看見寵物貓意外離世，於是聽取鄰居的提議，把寵物貓葬在神秘墓園中，翌日寵物貓竟死而復生。當大家以為這只是天馬行空的劇情時，沒想到寵物貓離奇復活真有其事，當年所有相關人物都對此嘖嘖稱奇。

在《詭墓》中的貓復活事件，沒料到在現實生活中都有發生。（劇照）

這件寵物貓離奇復活事件發生在緬因州林肯市，當年美國不少媒體也有報導此事，包括專採訪緬因州中部和東部的新聞頻道「WVII/WFVX」，電視台形容此事與恐怖大師史提芬京在1983年出版的《Pet Sematary》的故事情節同出一轍。

時任緬因州林肯市的公共工程總監David Lloyd受訪時憶述事件：：「有人把一隻貓帶到我們的辦公室，但這隻貓像冷凍得像硬物一樣，非常僵硬。」他續指出，等足兩個小時直到動物收容所開門，當時他肯定這隻貓的狀態十分惡劣：「我不認為這隻貓有存活的機會，我把牠包裹在我的外套內，並把牠放在陽光下解凍。」

David Lloyd（右）與他兩名同袍Chuck Briggs（中）及Devon Ireland（左）講述拯救小貓的經過。（網上擷圖）

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負責處理這件事的動物收容所職員Mary Ann Curtis，檢查後指出這隻貓當時已完全沒有反應：「我發覺這隻貓的嘴巴非常乾燥，於是我與另一職員Meg嘗試把一些液體注射到牠的身體內。注射後，竟發現牠的舌頭在慢慢移動，牠不由自主地在舔那些液體。」見到小貓再次活動的一幕，Mary Ann Curtis都表示這是一個很好的跡象。

Mary Ann Curtis見到小貓時，直言牠完全沒有反應。（網上擷圖）

有份參與這件奇蹟事件David Lloyd的兩名同袍Chuck Briggs及Devon Ireland在小貓「復活」後，再到動物收容所探望牠。兩人見到小貓漸漸康復，都表示非常高興。其中一名救援人員Chuck Briggs還表示：「牠看起來不像同一隻貓，牠比我們從冰上挖出來時還要大隻。」

直至目前為止，小貓如何由僵硬回復生命都無從稽考，也沒有透露什麼神秘液體能有起死回生之力；而已知的是，不少人在得知這隻貓的狀況後，都希望可以收養牠，還有不少人主動為牠支付醫療費用。

小貓離奇復活事件與《詭墓》中的劇情非常相似，唯一不同之處是小貓沒有變得非常殘暴，而且並不是透過神秘方式把牠復活。（劇照）

除此之外，在佛羅里達州坦帕市發生類似驚人的事。據報導，小貓Bart被車撞倒後，其主人認為牠已經死了，於是便把牠埋葬。豈料，Bart五天後活著現身鄰居的後院，「儘管Bart處於虛弱、脫水狀態及急需醫療照顧，Bart卻成功從墳墓裏爬出來，然後慢慢地回到家中。」坦帕市美國人道主義協會表示。可見，世事真是無奇不有。