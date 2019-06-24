【黑超特警組】爛番茄僅得24分！　雷神女武神合體都負評如潮？

1997年《黑超特警組》上映後，以9000萬美元的成本，創下5.89億美元的亮眼票房。也讓Tommy Lee Jones以及韋史密夫（Will Smith）的有趣雙人組合，成為影史經典之一。

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而如今重啟版的《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International） ，找來「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）以及「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）組成新的探員搭檔，吸睛的組合原本預期將會有好表現，卻在北美票房跌了一跤，帶來系列作最低的票房成績。

雷神及女武神這對「最佳拍檔」合體仍無助票房。（《黑超特警組：反轉世界》劇照）

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重啟版《黑超特警組：反轉世界》 票房滑鐵盧

《黑超特警組2》（Men In Black 2）雖然票房沒有首集佳，但票房也超越4.4億美元；而《黑超特警組3》（Men in Black 3）票房則超越6.2億美元。但這次《黑超特警組：反轉世界》卻表現不如預期，除了在爛番茄網站僅獲得24%的新鮮度，連票房也失利。

《黑超特警組：反轉世界》的爛番茄新鮮度僅得24%。（爛番茄網站截圖）

過去系列作前三集上映週末皆獲得超過5000萬美元的票房表現，但這次《黑超特警組：反轉世界》上映三天在北美僅獲得了2850萬美元的票房成績，而目前《黑超特警組：反轉世界》的全球總票房為1億220萬。

暑期大片接連失利 《反斗奇兵4》有望扳回一城

不過，《黑超特警組：反轉世界》不是唯一票房慘淡的系列作，先前上映的《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）以及《變種特攻：黑鳳凰》（X-men : Dark Phoenix）也都在各自系列作內獲得上映週末最低的票房表現。而這三部電影還有一個最大共通點：「都不受影評人青睞。」

《變種特攻：黑鳳凰》的爛番茄新鮮度僅得23%。（爛番茄網站截圖）

接下來將有機會刺激票房表現的電影，可能是即將上映的《反斗奇兵4》（Toy Story 4），目前從外媒釋出的首波評價來看，不僅獲得100%新鮮度，還有影評人盛讚超越第三集、感動滿分。

《反斗奇兵4》於爛番茄新鮮度奪得100%滿分的好評。（爛番茄網站截圖）

而從《黑超特警組：反轉世界》票房表現來看，或許Sony Pictures應該開始打造新的原創電影，而非繼續嘗試重啟經典電影之路。另外，《黑超特警組：反轉世界》接下來還要面對《反斗奇兵4》以及《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）兩部強片的攻擊，現在只能寄望海外票房的表現了。

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