【銀河守護隊3】基斯咸士禾夫有望再演雷神　繼續同星爵爭做大佬

電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）票房勁收得，已突破27億美元，身為主角群之一的「雷神索爾」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）也已經開始宣傳下一部電影黑超特警組：反轉世界（Men in Black：International） ，被問到「復仇者4」結局後索爾的去向，雷神也提出他的看法。 ＊以下內容含劇透

早前基斯咸士禾夫接受Cinema Blend採訪時，透露「我非常喜歡這個角色（雷神索爾），我願意再次演出，如果有一些獨特的東西讓我可以詮釋不同風味會更好。其實我覺得我最近期主演的3部電影很不一樣，完全就像是不同的角色，我其實不知道他們何時準備開拍銀河守護隊3（Guardians of the Galaxy），但在復仇者的宣傳行程之後，我很投入，願意再度演出。」

按圖看雷神與銀河守護隊在《復仇者聯盟》3、4相遇的火花▼

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基斯咸士禾夫很希望自己可以加入銀河守護隊，「我想與那些傢伙一起工作，我以後就是銀河守護隊裡面的阿斯嘉人，這真的很棒，可能這是我的下一份工作」，面對鐵甲奇俠羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、美國隊長基斯伊雲斯（Chris Evans）都已經確定離開，他仍想要繼續出演，但之後狀況如何，就尚待Marvel今年暑假公布的新計畫了。

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