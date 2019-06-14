【Marvel】湯賀蘭有得做蜘蛛俠　竟然靠基斯咸士禾夫一個電話

在Marvel電影宇宙中飾演「雷神」的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）早前出席電影宣傳活動時再次被問及有關《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的問題。「雷神」還爆出一個驚人秘密，指因為他的協助，湯賀蘭（Tom Holland）才得到「蜘蛛俠」一角，究竟是什麼一回事？

「雷神」的基斯咸士禾夫指出，他在《復仇者聯盟4》中與「蜘蛛俠」湯賀蘭的對手戲不多。（《復仇者聯盟4：終局之戰》網上圖片）

「雷神」基斯咸士禾夫近期接受外國傳媒《Entertainment Tonight》訪問時再次開腔談及《復仇者聯盟4：終局之戰》，指他在戲中與「蜘蛛俠」湯賀蘭的對手戲不多。然而好戲在後頭，他續指出原來他當時有份協助湯賀蘭獲得「蜘蛛俠」一角：「我跟他在《巨鯨傳說：怒海中心》（In the Heart of the Sea）合作過，之後就是今次的復仇者聯盟。當時他們找他試鏡，於是我做了我能做的事，就是打電話給他們，並跟他們說湯賀蘭是我合作過其中一個最有才華的人。」他指兩人是非常要好的朋友，而且互相尊重。最後，他還大讚湯賀蘭「是我生命中的英雄」。未知蜘蛛俠有沒有機會將來同雷神齊齊合作呢，相信不少影迷都非常期待，特別是如今鐵甲奇俠及美國隊長離開後。

湯賀蘭曾跟基斯咸士禾夫在《巨鯨傳說：怒海中心》合作。（《巨鯨傳說：怒海中心》劇照）

除了「雷神」基斯咸士禾夫對他讚譽有加外，《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）導演羅素兄弟在4年前都有解釋為何揀選湯賀蘭成為新蜘蛛俠：「我們與他進行了兩次試鏡，我們向他展述我們想要一個什麼角色。他非常了不起及令人驚喜。他就像《太陽帝國》（Empire of the Sun）內的基斯頓比爾（Christian Bale），你很少看到一個年輕演員可以孭起整部電影。」