【Marvel】湯賀蘭有得做蜘蛛俠　竟然靠基斯咸士禾夫一個電話

在Marvel電影宇宙中飾演「雷神」的基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)早前出席電影宣傳活動時再次被問及有關《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)的問題。「雷神」還爆出一個驚人秘密,指因為他的協助,湯賀蘭(Tom Holland)才得到「蜘蛛俠」一角,究竟是什麼一回事?

「雷神」的基斯咸士禾夫指出,他在《復仇者聯盟4》中與「蜘蛛俠」湯賀蘭的對手戲不多。(《復仇者聯盟4:終局之戰》網上圖片)

「雷神」基斯咸士禾夫近期接受外國傳媒《Entertainment Tonight》訪問時再次開腔談及《復仇者聯盟4:終局之戰》,指他在戲中與「蜘蛛俠」湯賀蘭的對手戲不多。然而好戲在後頭,他續指出原來他當時有份協助湯賀蘭獲得「蜘蛛俠」一角:「我跟他在《巨鯨傳說:怒海中心》(In the Heart of the Sea)合作過,之後就是今次的復仇者聯盟。當時他們找他試鏡,於是我做了我能做的事,就是打電話給他們,並跟他們說湯賀蘭是我合作過其中一個最有才華的人。」他指兩人是非常要好的朋友,而且互相尊重。最後,他還大讚湯賀蘭「是我生命中的英雄」。未知蜘蛛俠有沒有機會將來同雷神齊齊合作呢,相信不少影迷都非常期待,特別是如今鐵甲奇俠及美國隊長離開後。

湯賀蘭曾跟基斯咸士禾夫在《巨鯨傳說:怒海中心》合作。(《巨鯨傳說:怒海中心》劇照)

除了「雷神」基斯咸士禾夫對他讚譽有加外,《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)導演羅素兄弟在4年前都有解釋為何揀選湯賀蘭成為新蜘蛛俠:「我們與他進行了兩次試鏡,我們向他展述我們想要一個什麼角色。他非常了不起及令人驚喜。他就像《太陽帝國》(Empire of the Sun)內的基斯頓比爾(Christian Bale),你很少看到一個年輕演員可以孭起整部電影。」