【掃毒2】林嘉欣周秀娜分飾老婆與前度　劉德華︰我都覺唔好意思

由導演邱禮濤執導，劉德華、古天樂、苗僑偉、林嘉欣、周秀娜主演的 《掃毒 2 天地對決》，戲中除了正邪對峙的火拼場面，當中的三角關係同樣受到關注，劉德華將要周旋於兩大女神林嘉欣和周秀娜之間。華仔大讚選角合適，有一種從未遇過的新鮮感。

華仔與嘉欣是首次在銀幕上合作，二人均稱一拍即合。（官方劇照）

劉德華與林嘉欣相識多年，但原來今次才是兩位首度合作。開工第一日，就要拍家中的甜蜜相處場面，有趣是兩人一見面就撻著，來個親熱擁抱，就如老朋友見面一樣熟絡。林嘉欣：「開工見到華仔事事都親力親為好落力，加上係電影監製，會同我講好多細節位，幫到我演得更深入。」除了甜蜜戲，同日也要拍爭吵戲份，一段關係同一日起這麼大變化，令嘉欣感到有壓力，幸好二人表現頗有火花。「有時演員嘅情緒起伏好大，而華仔可以照顧埋我脆弱嘅一面，所以我非常信任佢。」

嘉欣埋位前，導演邱禮濤跟身兼監製的劉德華，都有從旁梳理下對白和演出情緒。（官方劇照）

女神嬲起上來，都一樣好看。（官方劇照）

至於戲中飾演前度女友的周秀娜，唯一一場對手就是鬧分手的激動場面，拍攝前華仔都有幫娜姐對劇本同試位。周秀娜：「華仔好有親和力，合作上來不會驚，反而好舒服，今次演他的前度女友，得一日戲真的不夠喉！華仔在現場有能力將自己的緊張，轉化成彼此的默契，令隨後拍攝都好順利。」

華仔與娜姐唯一一場戲，就要鬧交收場。（官方劇照）

那麼享齊人之福的劉德華，先形容跟他飾演夫婦的林嘉欣非常合拍，有一種相逢恨晚的感覺。劉德華︰「冇諗過和嘉欣在熒光幕上那麼似一對夫妻，可能是天生的化學作用。」至於跟周秀娜合作，華仔笑言感到不好意思。「我都一把年紀，仲要同佢演男女朋友，不過我演完覺得選角真的好好。之前有睇周秀娜主演的《29＋1》，她的創造力好高，令我好希望在演出方面，找到新血碰下，令自己進步。」

原來華仔都有看《29+1》中，娜姐的演出。（官方劇照）