【上流寄生族．影評】脫貧一味靠呃？奉俊昊式黑色幽默揭基層血淚

有不少導演會透過電影的創作，反映社會寫實的境況，藉故事的發展，刻下看到現實與虛構的互相呼應，觀看之時也會感到諷刺。是日觀看這部於本年康城影展中奪得最高榮譽金棕櫚獎，由《綁架門口狗》導演奉俊昊執導的最新作品，走進社會不同階層的矛盾，反諷現實生活的黑暗和殘酷。《上流寄生族》（기생충）瞄準社會不同階層之寫實，荒謬幽默的詮釋，探討人性的尊嚴，貧富之間的差距。

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《上》片故事講述基澤與妻子清淑、長子基佑、幼妹姬晶一家四口住在半地下室的房屋裡，過着貧窮的生活，靠摺Pizza盒以維持生計。一天，基佑的朋友阿明準備出外就學，而他一直為富商朴先生的女兒多惠補習英文，經他介紹給朴太太之下，基佑拿着一份偽造的文憑，成為了多惠的補習老師。基澤一家隨着基佑走到富商的家庭後，彷彿就展開了一段榮華富貴的生活，然而，這兩個不同背景與階層的家庭，卻突然被捲入一連串意外事件中…

南韓導演奉俊昊，於2000年執導其首部劇情長片《綁架門口狗》，以黑色幽默的格調，刻劃社會小人物對於生活的無助，首部作品已極具個人獨特風格。2003年，奉俊昊與宋康昊首次合作的《殺人回憶》，改編自連環兇殺案的真實事件，透過警方破案過程，諷刺霸權當道的時代，影片被譽為南韓當代經典犯罪片。及後執導的《韓流怪嚇》、《骨肉同謀》與《雪國列車》，奉俊昊都嘗試以不同的故事模式，展現社會黑暗的一面。2017年，奉俊昊執導的Netflix電影《玉子》，以巨大的「玉子」和與它一起在山谷長大的少女美子，兩者展開了一段奇異旅程的故事。

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《上》片是奉俊昊第七部執導的劇情長片，電影於本年的康城影展中奪得最高榮譽金棕櫚獎，亦是首部南韓電影得到此獎的作品。電影從兩個生活在不同社會階層的人物，以兩條不同故事主線發展，從生活在半地下室的基澤一家作開端，故事設定他們一家無所事事，吃麵包當正餐，窮得連電話網絡費用也付不起，一直尋找免費的無線網絡連線，幫Pizza店摺紙盒維持生計。

奉俊昊利用這個故事的前設，突出南韓社會低下階層的生活苦況困境，半地下室的光線不足，死氣沉沉，每天從家裡的窗外，抬頭望著窗外的街道，顯現高低階級之分。接著，基佑走到朴先生的家，基佑從街道一直向上走，走到朴先生的家，這時已經展現著富商家庭的高尚地位，跟基佑的家庭背景，貧富兩者的差距，互相形成強烈的對比，比喻著生於低下層的基佑，開始往上爬，面對的就是一段寄生上流的生活。

奉俊昊在《上》片中的導演技巧無庸置疑，他在片中的表現純熟，影片的劇本十分突出，精心細緻的舖陳，結構完整流暢，影片的前半段的調子黑色幽默，展現著社會現實的殘酷與荒誕，隨著故事發展，中間因一個轉捩點，刻下引申著後段劇情的懸疑佈局，環環相扣，黑色陰暗的調度，呈現著驚悚的格調，接二連三的驚喜，結局的處理更是意想不到。

奉俊昊這次把鏡頭直接瞄準社會的寫實境況，從主角居住的環境，到人物的設定，透過兩個不同階層的地位，探討社會資本主義的扭曲。《上》片跟奉俊昊舊作的劇情，有著不少互相呼應，例如《韓》片的資本主義，或是《末》片的社會階級等等，當看片朴家裡的小狗之時的，刻下就想起了《綁》片，呈現出異曲同工之妙。

電影中出現了不少的象徵符號，「藝術」暗諷不同階層的思想觀念，同一幅畫像，不同階級的人物卻會看到不同的含意，上流社會的人也不一定會懂得藝術的真諦。「流水」貫穿了影片的主要部份，流水一直向下流，基澤等人隨着流水一直往下走，暗喻他們一家從上流走回下流的階層。「蜜桃」在片中比喻為「禁果」，多惠一直說在家中不能吃蜜桃，這時她喜歡了基佑，想一嚐「禁果」的滋味。「氣味」不時都會在基澤一家中人的身上發現，這股氣味代表他們的身份，同時亦貶低他們的地位，營造了上流與低下階層之間的矛盾衝突。

電影中的演員表現同樣精彩，各人表現突出，擦出很強烈的火花——跟奉俊昊第四次合作的宋康昊，今次在片中飾演的基澤，他繼續展現著精湛的演出，這次他不單只是在臉部表情與動作上表現出他的成熟演技，還特地壓著聲線低沉的演繹，讓角色顯得更沉實，突出角色埋藏在心底裡的抑壓，演出神采飛揚。片中飾演他基澤妻子清淑的張惠珍、兒子基佑的崔宇植、女兒姬晶的朴素丹，他們均能演繹著角色面對生活的那份無助，他們的演出恰到好處，表現準繩，有不少的發揮。分別演出富商朴先生與朴太太的李善均與曹汝貞，他們分別演繹著角色的精髓，表現著男邊的聰明才智，與女方的簡單思想。

《上》片可說是奉俊昊最具個人獨特風格的作品，編導演俱佳，劇本的嘲諷暗喻，暴露人性的貪婪與醜陋。電影的英文片名Parasite解作寄生蟲，其實在電影裡並沒有出現過任何一隻寄生蟲，「寄生蟲」意指共享生活的人，對應片中基澤一家的動機。片末基佑的一段對白，道出了今天這一代的年青人，無論多麼的努力工作，最終也未必成功向上流，這正正就是反映了現今社會的問題，好讓觀眾自我反思。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】