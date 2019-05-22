【萬誘金錢】柳俊烈被貪婪影響演不出自己　「金錢不能在人之上」

以金融犯罪為題材的韓國電影《萬誘金錢》（Money），由柳俊烈、《鬼怪》趙宇鎮和《騙中騙》的劉智泰主演，近年柳俊烈皆有高產出，3月更因《 飆風特警》親自來到香港出席宣傳活動，跟香港的粉絲見面。今次最新電影《萬誘金錢》將於5月30日上映，而柳俊烈今次都有抽空接受《香港01》訪問為戲宣傳。

柳俊烈表示能跟劉智泰合作覺得非常感激，就像發夢一樣。（《萬誘金錢》劇照）

上學時已學習劉智泰的作品

近年柳俊烈演出的作品都是跟大前輩合作，當問到會否感到大壓力時，他指：「一起拍攝的前輩們是演技高手，他們以眼神就能應付所有演出，今次我在現場都有特別跟各前輩和導演進行很多交談。其實以前在學校上電影課時，曾以劉智泰前輩的作品為教材進行學習，他本身就是一個傳奇，拍過許多電影的傑作演員，今次能夠跟前輩一起合作，覺得自己非常幸運。今次不是我演出得特別出色，而是通過前輩將我內在的潛力推動出來加以發揮，前輩說我能成為出色的演員，雖然自己感到難為情，與此同時給予了我很大的力量。

戲中逸賢一角前後有很大的反差，就連柳俊烈變了後期的逸賢後，都變不回初初未受金錢影響的逸賢。（《萬誘金錢》劇照）

被金錢影響 演不出最初的自己

戲中一幕地鐵灑錢戲相信影迷們都會想一試箇中滋味，柳俊烈自己同樣表示這一樣戲令他心情很好，就像是一切都在他的掌控之下，而提及最難忘的部份則是戲中的趙逸賢（由柳俊烈主演）隨時間和戲的走向而漸漸有變化，不過去到拍攝電影後半部時，要補拍一些初段場面，整個感覺、表情都是完全不一樣，就算自己如何去演，都演不出初出場時逸賢的表情，最終更因為演繹不出當時的感覺而放棄了。

柳俊烈笑言：「我認為越容易賺到的金錢，付出的代價也會相對的大。初時得到的巨大財富，當然會感到快樂。但最終有機會像電影中的逸賢一樣，心理上會有很大的負擔。」（《萬誘金錢》劇照）

金錢是重要 但不能是我們的全部

其實今次電影的主題很特別，講述現今是金錢主宰人類的世界，錢對於人類就好比權勢、威望、一種不可或缺和愈多愈好的東西，柳俊烈指出《萬誘金錢》也是希望觀眾去反思「錢」這樣東西，他：「電影中不斷地使人想起『雖然金錢是重要，但金錢不能是我們的全部。』重要的是大家如果將『金錢』這樣東西去排位，放在第一位還是第二位呢？放金錢在甚麼位置會很直接影響人生的方向，在電影的後半段有一句對白是『我想成為富翁』，這箇中的含意就是讓大家去深思『應該以甚麼態度去看待金錢。』

柳烈俊提出『金錢不能在人之上』。（《萬誘金錢》劇照）

金錢不能在人之上

最後，柳烈俊講到自己對「錢」的看法：「藉着拍攝《萬誘金錢》令我對『我是如何生活的呢？』這個問題作出反思，而我得出的結論就是『金錢不能在人之上。』當然每個人對富有的準則都不相同，不過人生當中不能視金錢為最重要的東西，人生還有很多不同事物，好比與好的人相遇、一起拍戲，我相信會得到比金錢更重要的東西。」

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