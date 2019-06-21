【小婦人】愛瑪屈臣典雅造型首曝光　導演為求貼緊原著去麻省取景

人氣女演員愛瑪屈臣（Emma Waston）去年年底突然在個人Facebook上發佈一張照片，當中有《不得鳥小姐》茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）、《以你的名字呼喚愛》添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、《馬克白夫人的誘惑》佛羅倫絲佩芝（Florence Pugh）和伊麗莎史格倫（Eliza Scanlen）等一眾演員，她們將會一同演出文學名著《小婦人》（Little Women）電影版。

愛瑪屈臣飾演四姊妹中的大家姐Meg March。（電影公司提供）

憑處女導演作《不得鳥小姐》（Lady Bird）橫掃影壇各大獎項的姬達嘉域（Greta Gerwig）執導《小婦人》全新電影版，再次拍攝女性題材的她提及該書對她影響很深：「我小時候應該是別人將書讀給我聽，大了再看印象依然很深刻。當你將自己代入到書的故事裡面，它的一字一句就刻在了腦海裡，這次可以執導電影版，對我來說就像是拍另類的自傳一樣。」

愛瑪屈臣戲中典雅高貴的造型首度曝光。（電影公司提供）

而《哈利波特》系列及《美女與野獸》演員愛瑪屈臣（Emma Watson），將會飾演四姐妹中的大家姐Meg March，同時她在戲中典雅高貴的造型亦首度曝光。服裝設計師Jacqueline Durran透露她參考了很多那個年代（1860－1880）的畫作，希望可以重現當時女性形象。導演Greta Gerwig亦表示她在選擇場景時都盡量跟隨原著：「我特地回到四姐妹長大的地方美國麻省進行拍攝，當然不能百分之一百重現，但在同一個地方拍攝給予我動力和安全感。」電影將於今年聖誕獻映。

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