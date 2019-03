【黑寡婦】只因生得似施嘉莉祖安遜　新人竟爭贏愛瑪屈臣做女二？

由施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)飾演的「黑寡婦」一角經常出現在Marvel系列電影,深受影迷喜愛,終有望在2020年推出個人電影,並在今年6月於倫敦開鏡。片中的第二女主角人選引起熱議,據外媒「Variety」指,23歲新生代女演員Florence Pugh現在是熱門人選。

據外媒報導,先前傳出愛瑪屈臣(Emma Watson)有望接演片中第2女主角,不過最新消息指出,Marvel工作室希望「黑寡婦」中的第2女主角外表接近施嘉莉祖安遜,角色特徵為「女版007」,設定會與黑寡婦有道德上的對立。

事實上,Florence Pugh是近幾週參與試鏡的女演員之一,所飾演的角色訊息並未公開,但Florence Pugh去年就在熱門人選名單之中,只是Marvel希望和多點演員見面。不過在看過她的電影新作Fighting with My Family(暫譯:《我和我的摔角家庭》)出色的表現後,似乎已成為最理想的人選。而Marvel至今都還未針對女二作出任何回應。Florence Pugh曾憑藉《馬克白夫人的誘惑》獲得英國獨立電影獎最佳女主角,之後作品包括「我和我的摔角家庭」、迷你影集《女鼓手》(The Little Drummer Girl)等。

年紀輕輕便有望揮低Emma Watson的Florence Pugh是何方神聖?她曾出演《馬克白夫人的誘惑》、《索命孤兒院》等不少大作,常在相對驚慄、暗黑的片種中出現▼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

