【黑寡婦】只因生得似施嘉莉祖安遜　新人竟爭贏愛瑪屈臣做女二？

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演的「黑寡婦」一角經常出現在Marvel系列電影，深受影迷喜愛，終有望在2020年推出個人電影，並在今年6月於倫敦開鏡。片中的第二女主角人選引起熱議，據外媒「Variety」指，23歲新生代女演員Florence Pugh現在是熱門人選。

據外媒報導，先前傳出愛瑪屈臣（Emma Watson）有望接演片中第2女主角，不過最新消息指出，Marvel工作室希望「黑寡婦」中的第2女主角外表接近施嘉莉祖安遜，角色特徵為「女版007」，設定會與黑寡婦有道德上的對立。

事實上，Florence Pugh是近幾週參與試鏡的女演員之一，所飾演的角色訊息並未公開，但Florence Pugh去年就在熱門人選名單之中，只是Marvel希望和多點演員見面。不過在看過她的電影新作Fighting with My Family（暫譯：《我和我的摔角家庭》）出色的表現後，似乎已成為最理想的人選。而Marvel至今都還未針對女二作出任何回應。Florence Pugh曾憑藉《馬克白夫人的誘惑》獲得英國獨立電影獎最佳女主角，之後作品包括「我和我的摔角家庭」、迷你影集《女鼓手》（The Little Drummer Girl）等。

年紀輕輕便有望揮低Emma Watson的Florence Pugh是何方神聖？她曾出演《馬克白夫人的誘惑》、《索命孤兒院》等不少大作，常在相對驚慄、暗黑的片種中出現▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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