繼在康城影展贏得金棕櫚大獎後，《上流寄生族》再橫掃今屆奧斯卡，不單連奪4大獎項，更創奧斯卡紀錄，以外語電影身份贏得最佳電影。以貧富懸殊等社會問題作主軸的《上流寄生族》，在韓國入場人次一直大破紀錄。 電影提到社會上嚴重的貧富差距，跨代貧窮、住宿及就業問題，同時也反映出年輕人不敢奢望將來的無奈和無力感。聽起來會否已覺得有點同感、熟口熟面？的確，電影裡牽涉的議題，確實反映了不少香港的情況，以下6大共鳴位，又有幾多與香港的問題同出一轍？

《上流寄生族》由影帝宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹和張惠珍等實力派演員演出。（電影海報）

《上流寄生族》由影帝宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹和張惠珍等實力派演員演出，故事講述主角一家住在地下屋，生活貧窮。爸爸基澤（宋康昊飾）是窮爸爸，全家只靠摺外賣Pizza盒的散工為生，都是無業遊民。積極向上的長子基佑（崔宇植飾）多次想考上大學不果，在朋友介紹之下，誤打誤撞靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均飾）的家應徵家庭教師，幫人補習。

南韓電影《上流寄生族》以社會貧富差距為題，對現代社會作出控訴，原來戲中有不少情節都能看到香港的影子。（官方劇照）

導演親身經歷是靈感的來源

從此一家人就闖進了有錢人家庭，兩個差天共地的家庭自此就交纏起來，捲入一連串意外的事件，最終更演變出始料不及的發展。導演兼編劇奉俊昊曾提過，他的故事靈感是來自他就讀延世大學時，為別人補習時的經歷，「我大學時當過數學補習老師，曾經去過一棟有花園的別墅上課」。他憶述別墅二樓，甚至有個溫暖室，他還記得跟女主人面試的情況，房子寬敞冰冷，連雲石地板的觸感，都是這次寫劇本的靈感。

點撃即睇6大《上流寄生族》共鳴位：

+ 7 + 6 + 5

香港同樣面對着荒誕卻真實的社會現象

《上流寄生族》就是透過一個極荒謬同時又很寫實的故事，反映社會貧富懸殊的階級問題，以及對社會不公作出控訴，在亂世看這部戲，相信更能引發大家的共鳴。

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