【上流寄生族】韓國人自嘲為地獄朝鮮　絕望到成為「357拋」世代

出爐康城影展金棕櫚大獎《上流寄生族》由導演奉俊昊執導，故事關於一個超貧窮家庭以及一個上流社會的有錢家庭，將上流和下層作出強烈對比。 電影反映了社會的貧富懸殊，寫實地呈現出表面五光十色的地方，其實也有黑暗面。面對這種社會上的兩極狀態，有韓國人以「地獄朝鮮」（헬조선，Hell Chosun）來形容國家，甚至只願成為「三拋」、「五拋」，甚至「七拋」世代，這些字眼到底是甚麼意思？

「地獄朝鮮」或是「三無世代」的悲哀與憤怒，表達出年輕人的無奈。（劇照）

《上流寄生族》由影帝宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹和張惠珍等演員主演，講述主角一家四口，住在半地牢的單位，環境惡劣，狹窄又骯髒。爸爸（宋康昊飾演）與媽媽（張惠珍飾演）都是無業遊民，兒子考了幾次大學都不獲取錄，女兒也失學，全家只靠摺外賣Pizza盒的散工為生。相對起，富有家庭朴社長（李善均飾）一家四口，是兩個截然不同的家庭，直至窮兒子基佑（崔宇植飾）意外成為了富豪家庭的家教老師，從此兩家命運就交纏在一起。

一走進富豪的家，完全將上流和下層作出強烈對比。（劇照）

絕望到以「地獄朝鮮」形容韓國

韓國是不少人熱門旅遊之地，當地的娛樂、文化等都影響着大家。但其實在五光十色之下，現實中並不如舞台上的風光，面對通脹、學歷眨值、就業困難、高失業率等問題，不少當地年輕人與香港新一代一樣，對未來感到灰心。在貧富差距極大的地方，因為買不起樓，居住問題等，不敢結婚組織家庭，絕望到以「地獄朝鮮」形容他們的國家，甚至形成「七拋世代」。

點擊即睇「地獄朝鮮」、「88世代」、「357拋」等字眼的意思：

+ 8 + 7 + 6

韓版蝸居「半地下屋」唔光猛又多蟲

戲中亦提到主角一家只能屈居於「半地下屋」，屋內環境惡劣，而現實中南韓的確有不少半地牢的單位，租金的確比其他單位便宜。但因為位處半地牢的位置，陽光不足、位處半地底開窗對街會較大塵和骯髒。而且會比較潮濕，較多蚊蟲，也是不太能接受的居住環境。如果「半地下屋」位置跟戲中的那間相似，路人行過也能望到屋裡環境，更是一個毫無私隱的蝸居。