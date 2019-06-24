網紅「翻版鄧紫棋」分享最爛親密經驗　進行時竟然嗅到大便味道？

每當戀人情到濃時，之後發展大多是有親密接觸，而電視劇及電影的情節，總是描寫到甜蜜夢幻，男女雙方也有極大滿足，相擁入眠。但閨房真實情況卻是不似預期，而台灣網紅有「翻版鄧紫棋」之稱的蕾菈，拍攝視頻細數最爛的親密行為，同場還有言談大膽的米砂，她們的經歷真係又可怕又好笑。

蕾菈拍攝視頻分享親密行為經驗，同場還有另一位敢言的網紅米砂。（Youtube影片截圖）

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蕾菈在視頻中，提出了「最差的愛愛經驗」題目，她說不知最差的定義，所以先由米砂拋磚引玉，米砂憶述自己的親密經驗，說她由於喜愛Cosplay，所以交往的男生往往也是喜歡動漫，而有一次二人在親密時，男方突然用日文大嗌《火影忍者》角色卡卡西的絕招「雷切」，又說自己跟「千鳥」一樣強，令人不知好嬲定好笑。但對比起動漫男生，醉酒男才是極品恐怖，米砂說在酒吧識到一名男生，之後二人到賓館親密，在進行途中已經覺得男方不大舒服，之後對方突然嘔吐大作，更吐在她的重要部位，米砂的興致隨即歸零，匆匆沐浴後離去，想想當時情況也覺可憐，但原來對比起蕾菈，米砂遇上嘔吐男只排第3位。

蕾菈作風大膽，今次更公開自己最爛的親密經驗。（蕾菈IG圖片）

下圖是蕾菈日常美態：

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到了蕾菈分享自己經歷，她說到曾經跟一位男士交往，之後開始了親密關係，發覺自己的重要部位發出異味，但當沒有跟男友發生關係時，卻是一切如常，其後才發現男友很久才洗換一次內褲，異味是他的下體散發出來，屬於嘔心行徑第2位。自此蕾菈也要男友沐浴後，才會發生關係，但恐怖事件陸續有來，蕾菈男友已經沐浴了，但她們有一次在親密時，蕾菈卻嗅到濃濃的大便味道，到二人完事後，蕾菈到洗手間清洗，才發現男友竟然大便後沒有沖水，行為極度嘔心，最終二人還是分手收場。蕾菈最後勸告女孩要慎重選擇發生關係的對象，否則遇到以上的男子，肯定甚為掃興，甚至反面收場。