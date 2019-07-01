跨媒體製作收入總排名出爐　Marvel電影宇宙僅列第10名

Marvel電影宇宙的作品近年橫掃世界各地的票房紀錄，Marvel電影熱潮席捲全球，未計目前上映中的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）及其他周邊商品，22部作品合計錄得192.72億美元收入。可是，這只能夠把Marvel電影宇宙打入最高跨媒體製作的第十位，那麼究竟冠軍誰屬呢？

《哈利波特》作品屬於跨媒體製作，除了電影外，還包括遊戲及書籍等。（劇照）

何謂跨媒體製作（Media franchise）？

跨媒體製作是將知識產權透過不同傳播媒體，如書籍、漫畫、電影、電視、音樂及紙牌遊戲等製作，以提昇廣告效應、增加經濟規模及擴大促銷商品等。

寵物小精靈去年錄得約59億美元收入，成為最高跨媒體製作。（劇照）

這統計每年都有，而去年則由寵物小精靈（Pokémon）勇奪此項殊榮。寵物小精靈是一個跨媒體製作的作品系列，當中包括電影、遊戲、動畫、漫畫、紙牌遊戲等相關產品。寵物小精靈在1995年開發，並由任天堂在1996年發行的Game Boy遊戲《寵物小精靈 紅·綠》（Pokémon Red and Blue）。由1996年累計至去年的2018年，寵物小精靈相關的產品錄得約59億美元收入，第二名至五名分局是Hello Kitty、星球大戰、米奇老鼠和朋友及瑪利奥（Mario）。

2019年最高跨媒體製作前十五名

+ 12 + 11 + 10

從上圖可以見到，商品銷售非常重要，所以Hello Kitty、小熊維尼及星球大戰可以一併擠入頭三名。相反，Marvel電影宇宙只依賴票房銷售作為主要收入來源。