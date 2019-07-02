【蜘蛛俠：決戰千里】全片最靚竟然係佢？　里安納度舊愛神秘演出

近日上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）有一些新角色登場，除了佔戲甚重的神秘客（Mysterio）外，還有一位神秘美女出現，雖然戲份不多，但已成功引起觀眾注意。 這位神秘美女原來是來自德國的超模Toni Garrn，15歲便踏上時裝騷天橋，近年開始涉足電影演出，不過她最為人所熟悉的，要數與荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的戀情。

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今集蜘蛛仔要面對保護地球及追求愛情的挑戰。（電影劇照）

《蜘蛛俠：決戰千里》其中一幕講述蜘蛛俠Peter Parker被Nick Fury徵召，跟成班同學被安排前往布拉格的路上，有一位身材高挑、名叫「Seamstress」的金髮美女突然出現，將他帶到一家餐廳內，並送上特製的黑色蜘蛛俠戰衣，以防他的蜘蛛俠身份曝光，仲即場叫他除衫試穿。

原來Nick Fury手下的神秘金髮美女，是德國超模Toni Garrn。（Getty Images）

Peter Parker因感到尷尬而拒絕，但這位美女卻十分堅持，結果脫下褲子後，同班同學兼情敵Brad突然出現，並用手機拍下這一幕，並指要給MJ看作爭寵籌碼，但最後被Peter Parker以Tony Stark相贈的太陽眼鏡智能系統「E.D.I.T.H.」去將相片刪除。

更多Toni Garrn靚相

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這一場戲除了搞笑之外，相信不少觀眾都留意到這位神秘的金髮美女。原來她是現年27歲的德國超模Toni Garrn，15歲便入行，曾獲選為全球50大模特兒，最高排名11位。除了為各大著名品牌行騷，她亦獲內衣品牌Victoria's Secret相中參與年度Fashion Show，並於2012年正式成為「Victoria's Secret天使」，這是世界各地模特兒夢寐以求的成就。

欣賞Toni Garrn為Victoria's Secret行騷的造型

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欣賞Toni Garrn的紅地氈造型

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不過，現在每逢講起Toni Garrn，大家都會以「里安納度狄卡比奧舊愛」來形容她，里安納度一向鍾情金髮美女模特兒，尤其一眾「Victoria's Secret天使」更是他的心頭好，二人曾於2013年至2014年間交往，男方更曾帶女方見家長，可惜戀情維持僅一年。