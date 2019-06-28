【蜘蛛俠決戰千里】解構Spider-Sense七大屬性　竟對May姨冇效？

Marvel Studios今年最後一撃《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）今日（28日）上映，經歷完《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》的生關死劫後，Peter Parker肩負起保護地球的責任，面對新挑戰。 相信影迷都記得《復仇者聯盟3》中，Peter Parker在校巴突然感到異樣、手毛全部豎起一幕，這正是蜘蛛俠獨有的預知能力「Spider-Sense」。其實Spider-Sense還有其他屬性，幫助蜘蛛俠應付敵人，小編逐一為大家拆解。

《蜘蛛俠：決戰千里》終於上映，作為MCU第三階段收官作，未知會埋下多少劇情伏線？（電影劇照）

Marvel Studios日前公開一段《蜘蛛俠：決戰千里》的新預告片，片中May姨突然將一條香蕉丟給Peter Parker，但他反應不及而面部遭殃，May姨恥笑他：「你避到子彈但避唔到香蕉？我以為用你嘅『Peter Tingle』可以感應到！」Peter Parker無奈地叫May姨不要將「它」稱作Peter Tingle。

《復仇者聯盟3：無限之戰》這一幕3記憶猶新。（電影截圖）

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二人談到的感應能力其實就是「Spider-Sense」，它能夠令蜘蛛俠提高對四周環境的警覺性，在危險出現前可先及時阻止。例如在《復仇者聯盟3》，魁隆軍團空降地球時，Peter Parker還未看到太空船便已起雞皮，這就是Spider-Sense的一種表現，當危機越大或越靠近，其反應便越大，很多時候蜘蛛俠還未意識到發生什麼事便已行動。

想知有關Spider-Sense的七大特別屬性，請點擊下圖：