【蜘蛛俠決戰千里】刪減場面為賺到盡？　傳要成就Love You 3000

由Jon Watts執導，湯賀蘭（Tom Holland）及積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）在香港上映只有數天，美國更是剛剛上映。可是導演Jon Watts已率先爆料，曾在預告出現的刪減片段會剪輯成短片，並收錄在Blu-ray內。至於為何沒有收錄在正片，導演有正式解釋。

《蜘蛛俠：決戰千里》上映只有數天，但導演目光已經放在Blu-ray碟了。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

入場前有看過《蜘蛛俠：決戰千里》預告的觀眾都知道，蜘蛛俠曾穿上鐵甲蜘蛛（Iron Spider）盔甲，在餐廳跟犯罪集團決戰，還跟警察打趣指「冇時間幫他們執手尾」。可是去到正片，這幕消失得無影無蹤。日前導演Jon Watts接受外國傳媒《ScreenCrush》指出，這幕遭刪剪的場景及其他沒有放在正片的片段，將會剪輯成短片，並收錄在年尾發售的Blu-ray。

導演Jon Watts證實刪減片段將剪輯成短片，並收錄在Blu-ray內。（IMDb 圖片）

雖然導演沒有明確指出刪減片段有多長，卻闡述了刪減片段的內容。「Peter Parker努力為他的歐洲之行做好準備。首先他要去拿護照，之後他去了Delmar's Deli-Grocery一趟，當時這家店舖在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）時被破壞，如今已經重新開業。他探望了Delmar，並獲得他的旅行轉插及音訊分享裝置。而他為了獲得更多旅費，Peter Parker還要把他心愛的《星球大戰》玩具出售。最後就會見到蜘蛛俠跟犯罪集團在餐廳內戰鬥，並告知警方，他將離開皇后區去旅行。」導演說。

蜘蛛俠探望老朋友Delmar。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

​導演Jon Watts續指出，蜘蛛俠在離開前非常忙碌，並一直履行作為超級英雄的責任，以上都是他在旅遊前要做的事。導演最後補充指，為了使電影更順暢，這幾幕最終並沒有放在正片，但影迷又不用擔心，因為導演Jon Watts指，這幾幕將以短片形式放在Blu-ray內。

為成就Love You 3000

消息一出，有影迷深信導演Jon Watts是故意把這幾幕剪走，因為這樣就會變成影迷理論所提及的「Love You 3000」理論。因為目前《蜘蛛俠：決戰千里》片長129分鐘，再加上之前的22部作品，累計片長剛好3000分鐘。雖然羅素兄弟早明言沒有刻意計算，而導演Jon Watts也沒有正面回應，他卻巧合地成就了影迷的理論。