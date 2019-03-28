【假面酒店．多圖】長澤正美制服Look贏票房　重溫那些年性感殺著

東野圭吾人氣作品《假面酒店》、《假面前夕》及《假面之夜》三部曲，近日推出電影版《假面酒店》，由男神木村拓哉、長澤正美、松隆子、菜菜緒、前田敦子等人出演，木村拓哉首次扮演刑警兼酒店前台服務員，型爆西裝Look再次俘虜萬千少女心，而同劇的長澤正美今年31歲，依然美麗動人，不少網民繼續大讚佢好靚女！而電影上畫7日已大收500萬，成績相當不俗。

長澤正美今次夥拍木村拓哉演出《假面酒店》，卡士令人十分期待。（網上圖片）

12歲就贏足全場

長澤正美12歲參加日本東寶主辦第五屆東寶灰姑娘選拔賽，在35,153位參賽者中脫穎而出，成為史上最年輕終極大獎得主，其後更在2004年，憑《在世界的中心呼喊愛情》，以17歲在日本國內多個電影獎項中，成為史上最年輕最佳女配角，同時成為各地年輕人的偶像。

大會宣布12歲的長澤正美得獎一刻時，激動得即時流淚。（影片截圖）

最狂野一次

不過要講到最「狂」一事，可說是長澤正美為外國運動品牌Under Armour拍攝的廣告，她在澡堂發癲的畫面猶如「鬼上身」一樣，簡直是表情王的代表！她坐在風扇旁揈手揈腳，又突然站起來以衫蒙臉，一路跳舞轉身再除剩運動內衣，簡直叫人看到傻眼！不過拍完之後她卻露出些微尷尬的笑容，似乎有點怕醜。

當你以為長澤正美呢個表情已經好Wild的時侯，你就錯了！（影片截圖）

長澤正美澡堂濕身玩水。（影片截圖）

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而最令粉絲驚豔一幕，應當是長澤正美身穿Under Armour的兩件頭泳衣，在澡堂手持花灑亂揈，濕身跳舞，還有她跳進水中跳舞的畫面，長澤長腿加上身上沒有一絲贅肉，身材勁Fit！

長澤正美身材真心勁Fit！（影片截圖）

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最性感的領獎

長澤正美更令人記得的一次性感，是憑《海街女孩日記》在「第28屆日刊Sports映畫大賞」上，得到女配角獎，同片的綾瀨遙更得到女主角獎，不過當日她的貼身黑色透視裝就贏盡全場目光，成為她的性感記錄。

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從衣著打扮，就知長澤正美幾咁重視個頒獎禮。（網上圖片）

要數長澤正美最性感一定是歌舞劇「cabaret」的演出。（網上圖片）

極限性感表演

但其實長澤正美極限性感的表演是歌舞劇「cabaret」（歌廳）才對，這是世界著名的百老匯歌舞劇，作品以上世紀30年代柏林一家歌廳為背景，長澤正美扮演歌姬Sally，後來愛上了英國來的英文老師（由小池徹平扮演），可惜他有個同性戀男朋友，而他的困擾和苦悶都在長澤正美的歌舞中得到宣洩，當時極度性感的長澤正美更有跟小池徹平上演激吻戲添！

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雖然長澤正美今次在《假面酒店》中完全收起性感，不過依然好好戲！

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