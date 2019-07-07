【蜘蛛俠：決戰千里】蜘蛛俠守唔到秘密　角色設定竟似足湯賀蘭

在Marvel電影宇宙中飾演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland）跟大師兄、飾演「變形俠醫」的麥克雷法路（Mark Ruffalo）一樣難以守秘密，喜歡劇透，迫使Marvel Studios需要嚴格看管兩人。 雖然如此，影迷對於兩人的熱愛不下鐵甲奇及美國隊長，有網民指在觀看《蜘蛛俠：決戰千里》後，可以肯定湯賀蘭跟Peter Parker一模一樣。 注意！！！下文含劇透！！！

湯賀蘭獲得蜘蛛感應後，不時向外展示其超能力。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

湯賀蘭自從獲得蜘蛛感應（Spider-sense）後，不時向外劇透，使Marvel Studios非常頭痛，迫使《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）導演羅素兄弟分配不完整的劇本給他。如今看過《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），可以肯定，湯賀蘭跟Peter Parker一樣，都是不懂守秘密的人。

今次班尼迪甘巴貝治都「老貓燒鬚」，當時讓湯賀蘭瘋狂劇透量子領域的秘密。（網上擷圖）

「蜘蛛俠」湯賀蘭去年屢次爆響口嚇親Marvel Studios

回到去年，他與飾演奇異博士的班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）齊齊受訪時，大爆對方要講好多關於量子領域的對白，但當時大家對此概念是零，根本不知道他當時已經在劇透，要到《蟻俠2》正式上映時，大家才恍然大悟。最經典當然是在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）全球首映後，大家見到一半超級英雄化灰的畫面，然而當影迷驚魂未定之際，湯賀蘭竟向在場約300名粉絲率先劇透，並表示「不用怕！蜘蛛俠沒有死！」

湯賀蘭在《復仇者聯盟3：無限之戰》首映後竟向在場影迷話蜘蛛俠無事。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

除了「復仇者聯盟3」一役外，今次《蜘蛛俠：決戰千里》，湯賀蘭都不斷爆響口，當中包括他「不為意地」在社交網站公布了當時仍未有戲名的《蜘蛛俠：決戰千里》；之後他在去年8月突然向影迷帶來獨家片場消息，此舉旋即讓影迷知道《蜘蛛俠：決戰千里》其中一個反派水人。

第一個知道Peter Parker是蜘蛛俠的是尼特。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

MCU的蜘蛛俠其實是湯賀蘭的現實寫照？

在首集《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中，當時校內好友尼特（Ned）邀請Peter Parker齊齊砌LEGO豈料他忘記了這事，當他穿著蜘蛛俠盔甲爬回書房，再脫下頭套時才發覺尼特在他的房間等候他。

如今MJ（右二）及尼特（右三）都知道Peter Parker是蜘蛛俠。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

之後續在《蜘蛛俠：強勢回歸》中，當時Peter Parker心儀對中Liz，在戲中成功準確地數出Peter Parker突然消失，而同時蜘蛛俠出現的次數，當中包括沒有參加華盛頓的學術比賽。最終這過巧合，間接令Peter Parker向Liz父親，當時的反派禿鷹（Vulture）揭示了他就是蜘蛛俠。而在《蜘蛛俠：強勢回歸》準備完結時，穿回蜘蛛俠戰服的Peter Parker卻被站在房門外的Aunt May見到，他原來就是蜘蛛俠。

Liz的說話間接令其父親，禿鷹了解Peter Parker就是蜘蛛俠。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

《蜘蛛俠：決戰千里》又出事 MJ知道Peter Parker是蜘蛛俠

至於在今集《蜘蛛俠：決戰千里》，他首先差點讓機場職員知道他就是蜘蛛俠。事原是Aunt May以為Peter Parker忙了把蜘蛛俠戰服放回行李箱而幫了他一把，是幸好最終該機場職員被一隻香蕉分散了注意力。

Aunt May都知道Peter Parker是蜘蛛俠。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

之後MJ跟Liz一樣了解到，當Peter Parker消失，蜘蛛俠就會出現。Peter Parker再一次未能守住秘密，他在戲中竟輕易地向MJ承認他就是蜘蛛俠。在電影結尾部份，Peter Parker在神秘客前還脫下頭套，最終犯下了無可挽回的錯誤，讓世人知道Peter Parker就是蜘蛛俠。正如大家所見，他跟湯賀蘭一樣，在保守秘密方面還需要多下苦功。