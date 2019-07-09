【蜘蛛俠：決戰千里】繼承Ironman的衣砵？　彼得柏加的赤子之心

《Spider-Man :Far from home》（港譯：《蜘蛛俠：決戰千里》）已經上畫一個星期，這齣戲雖然是英雄獨立電影，但亦可視之為《復仇者聯盟4》閉幕之作，談及Ironman和美國隊長辭世後的故事。

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跳過開場Nick Fury那一段戲，Marvel Studio明顯從一開始便已經又再勾起觀眾的傷感，試圖催淚，一曲《I will always love you》以悼念infinity war犧牲的英雄（美國隊長不算犧牲，只是垂垂老矣）。隨即又轉換流暢的，切換至惹人發笑的校園電視台場景，順道交代時、地、人，只能說天價製作電影的團隊確實人才濟濟。

《蜘蛛俠：決戰千里》雖然是英雄獨立電影，但亦可視之為《復仇者聯盟4》閉幕之作，談及Ironman和美國隊長辭世後的故事。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

難以定調的英雄電影

故事脈絡或大綱不在此贅，向來喜歡開門見山的我就直接寫下觀後感吧。這是一套英雄電影，同時，也是一套反英雄電影。或者「反英雄」這概念其實是趨勢所在吧，英雄主義比較強調個人能力，但我們現在觀賞的電影，大多是強調合作，角色會勸同伴不能單獨行動，需要組成團隊互補不足。

《Spider-Man :Far from home》比較難定型為「一種類型」的電影，它滲有校園、愛情元素，但明顯不是愛情片或校園片，如上所述，這是英雄電影也是反英雄電影。這一集用於重塑Peter Parker的心理，有別於過往的英雄電影，以前通常會將成功、受挫、反省、成長濃縮一集過，《Ironman》這極具象徵意義的電影便是典型例子；《Spider-Man :Far from home》則是上繼復仇者系列，尤其是《Avengers 4:Endgame》的劇情，Peter Parker因為Tony Stark之死遭受極大打擊，同時覺得守護世界和平這些事太沉重，他選擇逃避，這是「受挫」，整齣電影描述他如何得以成長。

Peter Parker因為Tony Stark之死遭受極大打擊，同時覺得守護世界和平這些事太沉重，他選擇逃避，這是「受挫」，整齣電影描述他如何得以成長。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

電影訊息量龐大，個人認為有兩個比較重要的角度：你不能成為下一個「誰」，探討「能力愈大、責任愈大」。

To the next Ironman？

Peter Parker覺得喘不過氣來，乃由於「Will Peter Parker be the next Ironman」這個議題。Tony Stark對Peter Parker寄望之高一眾擁躉有目共睹，由給予新蜘蛛俠戰衣，到《Spider-Man : homecoming》那種恨鐵不成鋼，到捲入infinity war千方百計保護蜘蛛仔，Tony Stark那種父愛洋溢出面。《Far from home》裏面，Peter Parker從Nick Fury處得到Tony Stark遺物──人工智能眼鏡E.D.I.T.H.（Even in Death, I'm the Hero.），眼鏡盒裏面還夾附一張紙條，寫着「To the next Ironman」，這句可詮釋的空間很多，但一個尚年輕的小伙子，又怎能夠理解箇中含意？

Peter Parker從Nick Fury處得到Tony Stark遺物──人工智能眼鏡E.D.I.T.H.（Even in Death, I'm the Hero.），眼鏡盒裡面還夾附一張紙條，寫著「To the next Ironman」。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

於是Peter Parker對自己沒有信心，他也不願意承擔如斯重任，他覺得自己無法變成Ironman。對的，在設定上，他只是個十來歲青年，他的願望，只是想過日常生活，只是想追下女仔、拍下拖，他原本應該過正常的青春歲月，可是，他逼不得已被趕上戰場，面對那些可怕的敵人。所以當Nick Fury找他時，他推托，逐一道出比他更具力量的英雄。對，蜘蛛俠從來都不善於對抗強敵，所以他的電影，沒有那種波瀾壯闊的激烈場面。

只是，Spiderman是Spiderman，Ironman是Ironman，我大膽推敲，Tony那一句「To the next Ironman」，不是希望Peter創建另一個科技企業王國，而是希望他可以繼承自己的遺志，成為新一代的精神領袖或領軍人物。宇宙危機、地球威脅恐怕無日無之，上一代的「超級英雄」總不能永遠全身而退，守護自己鍾愛之地。

Peter Parker對自己沒有信心，他也不願意承擔如斯重任，他覺得自己無法變成Ironman。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

當年輕人比成年人更有能力時，責任誰負？

其二，是「能力愈大、責任愈大」這議題。這句話似乎被奉為蜘蛛俠的經典，然而在《homecoming》當中，其實並沒有特別提及「with great power comes great responsibility」（能力愈大，責任愈大）這回事。但是，在Tom Holland版本的蜘蛛俠裏面，縱使沒有特別點出這句話，也有相當程度暗示。為什麼Peter Parker需要穿上戰衣對抗反派，因為他比其他人有能力，為什麼不是他的同學出面，因為他有能力。

但是，連繫到近日香港社會的政治狀況，能力與責任是否掛鉤呢？這個詰問也在《Far from home》當中得以探討。Peter Parker有相當能力，但是他能稱得上為「超級英雄」嗎？他只是一個青少年，他的能力（綜合例如體術、領導等等）足以與元祖復仇者相比嗎？或者他無可避免地要捲入一些紛爭──但在他本人意願來看，他只願當一個街坊救星，一個社區英雄，他從來沒想像過自己要拯救世界危機。

Peter Parker有相當能力，但是他能稱得上為「超級英雄」嗎？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

要年青人肩負一些關係社會、國家以至世界的重任，或者可以套用「能力愈大、責任愈大」這理論。試想像如果整齣電影，沒有了蜘蛛俠（這當然不會發生），而其他超級英雄也沒有上場的話，會釀成怎樣的災難呢？當年輕人比成年人更可信更可靠──雖然他們顯然沒有意識到成年人世界的陰暗面，能叫成年人不汗顏嗎？片尾彩蛋更牽連並提及到傳媒的問題，這齣英雄電影現實得讓人無法抽離！

要年青人肩負一些關係社會、國家以至世界的重任，或者可以套用「能力越大、責任越大」這理論。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

雖然與同系列作品比較，這齣戲缺乏一些精彩的武鬥或華麗場面，但是無論構思、劇情、完整度等等都可以稱之為高水準之作，對於蜘蛛俠的能力，大家本來就不會預期有什麼精彩絕倫的視覺衝擊吧！格調來講，其實跟《Logan》相類似，彷彿它一開始就不是以商業元素或英雄元素作重心定位，故此總是有點期望落差。

最後，岔開一提：這齣電影多次向Ironman和美國隊長致敬，當中有兩個場口我非常喜歡，包括Peter Parker在飛機上調整戰衣時候，奏起配樂，Peter的神情和動作都似足Tony；另一個是Peter向敵人發動反擊之時，自製武器和盾，向美國隊長致敬；兩個場口簡直讓人毛管直豎！睇完這齣戲，我對蜘蛛俠的好感似乎也有所提升呢。

雖然與同系列作品比較，這齣戲缺乏一些精彩的武鬥或華麗場面，但是無論構思、劇情、完整度等等都可以稱之為高水準之作。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

作者Facebook專頁：清君說

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【蜘蛛俠：決戰千里】選擇是否繼承Ironman的衣砵 彼得柏加的赤子之心」​】

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