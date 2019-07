【蜘蛛俠：決戰千里】繼承Ironman的衣砵？　彼得柏加的赤子之心

《Spider-Man :Far from home》(港譯:《蜘蛛俠:決戰千里》)已經上畫一個星期,這齣戲雖然是英雄獨立電影,但亦可視之為《復仇者聯盟4》閉幕之作,談及Ironman和美國隊長辭世後的故事。

跳過開場Nick Fury那一段戲,Marvel Studio明顯從一開始便已經又再勾起觀眾的傷感,試圖催淚,一曲《I will always love you》以悼念infinity war犧牲的英雄(美國隊長不算犧牲,只是垂垂老矣)。隨即又轉換流暢的,切換至惹人發笑的校園電視台場景,順道交代時、地、人,只能說天價製作電影的團隊確實人才濟濟。

《蜘蛛俠:決戰千里》雖然是英雄獨立電影,但亦可視之為《復仇者聯盟4》閉幕之作,談及Ironman和美國隊長辭世後的故事。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

難以定調的英雄電影

故事脈絡或大綱不在此贅,向來喜歡開門見山的我就直接寫下觀後感吧。這是一套英雄電影,同時,也是一套反英雄電影。或者「反英雄」這概念其實是趨勢所在吧,英雄主義比較強調個人能力,但我們現在觀賞的電影,大多是強調合作,角色會勸同伴不能單獨行動,需要組成團隊互補不足。

《Spider-Man :Far from home》比較難定型為「一種類型」的電影,它滲有校園、愛情元素,但明顯不是愛情片或校園片,如上所述,這是英雄電影也是反英雄電影。這一集用於重塑Peter Parker的心理,有別於過往的英雄電影,以前通常會將成功、受挫、反省、成長濃縮一集過,《Ironman》這極具象徵意義的電影便是典型例子;《Spider-Man :Far from home》則是上繼復仇者系列,尤其是《Avengers 4:Endgame》的劇情,Peter Parker因為Tony Stark之死遭受極大打擊,同時覺得守護世界和平這些事太沉重,他選擇逃避,這是「受挫」,整齣電影描述他如何得以成長。

Peter Parker因為Tony Stark之死遭受極大打擊,同時覺得守護世界和平這些事太沉重,他選擇逃避,這是「受挫」,整齣電影描述他如何得以成長。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

電影訊息量龐大,個人認為有兩個比較重要的角度:你不能成為下一個「誰」,探討「能力愈大、責任愈大」。

To the next Ironman?

Peter Parker覺得喘不過氣來,乃由於「Will Peter Parker be the next Ironman」這個議題。Tony Stark對Peter Parker寄望之高一眾擁躉有目共睹,由給予新蜘蛛俠戰衣,到《Spider-Man : homecoming》那種恨鐵不成鋼,到捲入infinity war千方百計保護蜘蛛仔,Tony Stark那種父愛洋溢出面。《Far from home》裏面,Peter Parker從Nick Fury處得到Tony Stark遺物──人工智能眼鏡E.D.I.T.H.(Even in Death, I'm the Hero.),眼鏡盒裏面還夾附一張紙條,寫着「To the next Ironman」,這句可詮釋的空間很多,但一個尚年輕的小伙子,又怎能夠理解箇中含意?

Peter Parker從Nick Fury處得到Tony Stark遺物──人工智能眼鏡E.D.I.T.H.(Even in Death, I'm the Hero.),眼鏡盒裡面還夾附一張紙條,寫著「To the next Ironman」。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

於是Peter Parker對自己沒有信心,他也不願意承擔如斯重任,他覺得自己無法變成Ironman。對的,在設定上,他只是個十來歲青年,他的願望,只是想過日常生活,只是想追下女仔、拍下拖,他原本應該過正常的青春歲月,可是,他逼不得已被趕上戰場,面對那些可怕的敵人。所以當Nick Fury找他時,他推托,逐一道出比他更具力量的英雄。對,蜘蛛俠從來都不善於對抗強敵,所以他的電影,沒有那種波瀾壯闊的激烈場面。

只是,Spiderman是Spiderman,Ironman是Ironman,我大膽推敲,Tony那一句「To the next Ironman」,不是希望Peter創建另一個科技企業王國,而是希望他可以繼承自己的遺志,成為新一代的精神領袖或領軍人物。宇宙危機、地球威脅恐怕無日無之,上一代的「超級英雄」總不能永遠全身而退,守護自己鍾愛之地。

Peter Parker對自己沒有信心,他也不願意承擔如斯重任,他覺得自己無法變成Ironman。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

當年輕人比成年人更有能力時,責任誰負?

其二,是「能力愈大、責任愈大」這議題。這句話似乎被奉為蜘蛛俠的經典,然而在《homecoming》當中,其實並沒有特別提及「with great power comes great responsibility」(能力愈大,責任愈大)這回事。但是,在Tom Holland版本的蜘蛛俠裏面,縱使沒有特別點出這句話,也有相當程度暗示。為什麼Peter Parker需要穿上戰衣對抗反派,因為他比其他人有能力,為什麼不是他的同學出面,因為他有能力。

但是,連繫到近日香港社會的政治狀況,能力與責任是否掛鉤呢?這個詰問也在《Far from home》當中得以探討。Peter Parker有相當能力,但是他能稱得上為「超級英雄」嗎?他只是一個青少年,他的能力(綜合例如體術、領導等等)足以與元祖復仇者相比嗎?或者他無可避免地要捲入一些紛爭──但在他本人意願來看,他只願當一個街坊救星,一個社區英雄,他從來沒想像過自己要拯救世界危機。

Peter Parker有相當能力,但是他能稱得上為「超級英雄」嗎?(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

要年青人肩負一些關係社會、國家以至世界的重任,或者可以套用「能力愈大、責任愈大」這理論。試想像如果整齣電影,沒有了蜘蛛俠(這當然不會發生),而其他超級英雄也沒有上場的話,會釀成怎樣的災難呢?當年輕人比成年人更可信更可靠──雖然他們顯然沒有意識到成年人世界的陰暗面,能叫成年人不汗顏嗎?片尾彩蛋更牽連並提及到傳媒的問題,這齣英雄電影現實得讓人無法抽離!

要年青人肩負一些關係社會、國家以至世界的重任,或者可以套用「能力越大、責任越大」這理論。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

雖然與同系列作品比較,這齣戲缺乏一些精彩的武鬥或華麗場面,但是無論構思、劇情、完整度等等都可以稱之為高水準之作,對於蜘蛛俠的能力,大家本來就不會預期有什麼精彩絕倫的視覺衝擊吧!格調來講,其實跟《Logan》相類似,彷彿它一開始就不是以商業元素或英雄元素作重心定位,故此總是有點期望落差。

最後,岔開一提:這齣電影多次向Ironman和美國隊長致敬,當中有兩個場口我非常喜歡,包括Peter Parker在飛機上調整戰衣時候,奏起配樂,Peter的神情和動作都似足Tony;另一個是Peter向敵人發動反擊之時,自製武器和盾,向美國隊長致敬;兩個場口簡直讓人毛管直豎!睇完這齣戲,我對蜘蛛俠的好感似乎也有所提升呢。

雖然與同系列作品比較,這齣戲缺乏一些精彩的武鬥或華麗場面,但是無論構思、劇情、完整度等等都可以稱之為高水準之作。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

作者簡介:清君

中文系畢業生,任職過出版編輯及網絡編輯,專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

