【蜘蛛俠：決戰千里】美國隊長無理「被陣亡」？　觀眾求合理解釋

最新超級英雄大片《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home ） 在台灣、美國、香港及內地等都創下出色票房，情節發展亦成為觀眾討論焦點。然而該片與《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）情節雖緊密連結，卻有一個重大關鍵顯然有Bug，難以自圓其說，尤其令看過《復4》的觀眾一頭霧水，試圖尋找合理解釋。

《蜘蛛俠：決戰千里》一開頭就講明原本在魁隆彈指下灰飛煙滅的人，重新回到世界後與5年前的狀況一模一樣、沒有改變，但沒有消失的人就已經老了5歲，校園新聞台的影片緊接向挽救地球一半人口而犧牲生命的「復仇者聯盟」成員致敬，但除了Iron Man、黑寡婦之外還多了美國隊長。

按圖回顧《復仇者聯盟4》主要陣亡角色▼

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明明在《復4》結尾，美國隊長得以透過時光裝置回到過去，和心愛的卡特探員結為連理、度過一輩子幸福人生，最後才以白髮蒼蒼老翁模樣重回21世紀 ，將盾牌交接給「獵鷹」，讓他成為新一代的美國隊長。從頭到尾，都沒交代隊長究竟何時離世，《蜘蛛俠：決戰千里》在一開頭緬懷他，令觀眾感到莫名其妙。

校園新聞台的影片接著向挽救地球一半人口而犧牲生命的「復仇者聯盟」成員致敬，但卻除了Iron Man、黑寡婦之外還多了美國隊長。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

Marvel Fans如此推論：英雄們蒐集無限寶石以便打敗魁隆的細節，應是被保密不對外公開，所以美國隊長如何交棒應也被當成機密保護，一般民眾只以為他在終局之戰裡犧牲，才會有新一代繼任人選，而不知他偷偷過著美好的人生。也有人猜測在《復4》尾聲與「決戰千里」之間還有一點點的時間差，也許年事已高、超過百歲的美國隊長就在這期間去世也不一定。但因為他畢竟在Marvel電影宇宙有重要的地位，多數人認為Marvel不會隨便交代他的死亡，傾向前者的情況居多。

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