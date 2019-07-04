上半年套套西片都仆直？僅得迪士尼賺到笑　4套戲佔北美總票房40%

2019年過了一半，根據外媒分析，上半年的北美票房相較去年降低了9.4%，電影銷售也比去年減少，儘管有《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）這部大片，還有許多經典電影的重啟以及續集，像是《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）、《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International）等，但今年北美票房似乎遇上瓶頸了。

《黑超特警組：反轉世界》票房強差人意之餘更負評不斷。（爛番茄網站截圖）

大片票房表現不如預期 迪士尼一支獨秀

目前為止，許多被看好的電影，在票房上的表現都差強人意。不論是上述提到的《哥斯拉II：王者巨獸》或是《黑超特警組：反轉世界》，甚至《反斗奇兵4》（Toy Story 4）也沒有達到預期目標。

不過，儘管這些大片都在票房上跌了一跤，但仍然有個贏家，也就是米奇老鼠—迪士尼。迪士尼今年正式收購福斯影業，北美總票房獲得了40%的市佔率，這個成績當然要歸功於《復仇者聯盟4：終局之戰》以及《阿拉丁》（Aladdin）的亮眼表現。接下來還有年度大片《獅子王》（The Lion King）可以期待，從《獅子王》目前的聲勢來看，票房表現說不定會超越《阿拉丁》。

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+ 6 + 5 + 4

而今年北美票房成長速度最快的電影裏，就有4部是屬於迪士尼。由《復仇者聯盟4：終局之戰》以8.42億美金的傲人成績高居第一，緊接着是《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《阿拉丁》，最後則是《反斗奇兵4》。將全球票房計算在內的話，這4部電影共為迪士尼帶來40億美金的收入。

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下半年重點電影

不過話也別先說太早，下半年的重點電影或許可以挽回局面，像是Marvel第三階段收尾大片《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）以及集結里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與畢彼特（Brad Pitt）兩大男神的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），還有被視為DC宇宙希望之作的《小丑》（Joker），加上星戰最終章《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），這些電影之後的票房表現都很值得關注。

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延伸閱讀：

導演不在意票房，但迪士尼超在意！《復仇者聯盟4：終局之戰》即將再次大規模上映，只為擊敗納美人。

不全是重啟或續集的錯？為什麼這些商業大片票房會慘遭滑鐵盧？

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