上半年套套西片都仆直？僅得迪士尼賺到笑　4套戲佔北美總票房40%

2019年過了一半,根據外媒分析,上半年的北美票房相較去年降低了9.4%,電影銷售也比去年減少,儘管有《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)這部大片,還有許多經典電影的重啟以及續集,像是《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla: King of the Monsters)、《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black: International)等,但今年北美票房似乎遇上瓶頸了。

《黑超特警組:反轉世界》票房強差人意之餘更負評不斷。(爛番茄網站截圖)

大片票房表現不如預期 迪士尼一支獨秀

目前為止,許多被看好的電影,在票房上的表現都差強人意。不論是上述提到的《哥斯拉II:王者巨獸》或是《黑超特警組:反轉世界》,甚至《反斗奇兵4》(Toy Story 4)也沒有達到預期目標。

不過,儘管這些大片都在票房上跌了一跤,但仍然有個贏家,也就是米奇老鼠—迪士尼。迪士尼今年正式收購福斯影業,北美總票房獲得了40%的市佔率,這個成績當然要歸功於《復仇者聯盟4:終局之戰》以及《阿拉丁》(Aladdin)的亮眼表現。接下來還有年度大片《獅子王》(The Lion King)可以期待,從《獅子王》目前的聲勢來看,票房表現說不定會超越《阿拉丁》。

而今年北美票房成長速度最快的電影裏,就有4部是屬於迪士尼。由《復仇者聯盟4:終局之戰》以8.42億美金的傲人成績高居第一,緊接着是《Marvel隊長》(Captain Marvel)、《阿拉丁》,最後則是《反斗奇兵4》。將全球票房計算在內的話,這4部電影共為迪士尼帶來40億美金的收入。

下半年重點電影

不過話也別先說太早,下半年的重點電影或許可以挽回局面,像是Marvel第三階段收尾大片《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)以及集結里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)與畢彼特(Brad Pitt)兩大男神的《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood),還有被視為DC宇宙希望之作的《小丑》(Joker),加上星戰最終章《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker),這些電影之後的票房表現都很值得關注。

