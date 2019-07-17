黑寡婦受壓辭演變性人　事隔1年唔忿氣︰我有權扮演任何樹或動物

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜﹙Scarlett Johansson﹚去年宣布演出電影《Rub & Tug》的變性人主角之後，引來跨性別族群的大力反彈，她隨即宣告辭演該角。時隔一年接受媒體訪問，她坦言「我可以扮演任何樹以及動物」，再度引起網友激烈討論。

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜一直被奉為性感尤物的標誌▼

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施嘉莉去年獲選演出真人真事改編電影《Rub & Tug》的主角跨性別男子Dante Tex Gill時，引起極大爭議，讓不少跨性別演員相當不滿，認為她擠壓到這些演員的表演機會，而她在傾聽多方意見之後決定辭演。近期她接受雜誌「As If」專訪時再度表態：

身為一名演員，我應該被允許飾演任何人、任何樹、任何動物，這就是我的工作。 施嘉莉祖安遜

這句話引起眾多Twitter網友不滿，認為她用樹以及動物來比較跨性別族群，引喻失義。施嘉莉也立刻透過「綜藝報」發表聲明，指出她這番話是針對時下政治正確與藝術之間的衝突，並未特別指名任何事，並認為有許多特定媒體在引用該則專訪時，刻意做出編輯誤導讀者，「任何藝術形式不應該受到政治正確的影響，這才是我想說的」，她也強調能獲得許多工作機會，已經相當幸運，此後仍會繼續支持各行各業的多樣性，為每個少數族群的權益奮鬥。

施嘉莉參演的電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）票房持續熱賣，全球已破27.8億美元，距離影史冠軍《阿凡達》（Avatar）的27.87億僅僅差一點點，Marvel影業預計會在本周的聖地牙哥動漫展上公布未來的電影計畫，有望再度帶動《復4》票房，一舉拿下冠軍寶座。

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