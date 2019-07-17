【上流寄生族】發臭隔夜餸、場景勁迫真　奉俊昊：垂直空間藏秘密

由南韓名導奉俊昊執導的康城金棕櫚電影《上流寄生族》（기생충），口碑持續發酵，票房走勢凌厲，在台灣的票房更正式衝破6600萬台幣，盤據排行前三名。

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而片中半地下室的窮人碰上豪宅裡的富人因而造成一發不可收拾的後果，無論是台詞細節上的巧思或是社會層面的議題都引起影迷瘋狂討論，除了慎密的情節安排外，導演奉俊昊也透露了他為畫面及空間賦予的意義，讓觀眾一看就陷入其中、引人入勝，他說：「場景設計暗示着劇情的發展。觀眾會發現垂直空間暗藏的秘密，甚至可以從空間看出人物的階級關係。」

在電影《上流寄生族》最新幕後花絮「場景設計篇」中，可以看到片中對比強烈令人難忘的半地下室和豪宅背後的精心設計。金家四口居住的半地下室和老舊街坊全由劇組在片場打造，糾纏的電線和髒亂的垃圾堆都極為逼真，道具組甚至做出會散發臭味、招引蚊蟲的廚餘，只為讓演員身臨其境，連影帝宋康昊都忍不住讚嘆：「片場宛如首爾真實的街道，佈景打造得非常精緻。」

而朴社長的豪宅，則是依導演的要求選定山上氣派的別墅，再以大量的頂級家具和藝術品裝飾屋內。一幕從朴家到金家一層層不斷往下、看似永無止盡的樓梯，更像是層層堆疊的秘密，讓人不得不佩服導演充滿意象的鏡頭語言和說故事功力。

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