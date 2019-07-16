【蝙蝠俠】男星Karl Shiels離世終年47歲　曾兩度提名最佳男主角

曾經參演《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）的愛爾蘭男演員Karl Shiels日前離世，終年47歲。 據外國媒體報道，Karl Shiels臨終前在拍攝愛爾蘭劇集《Fair City》，他在拍攝時不斷入睡，已令身邊的演員和工作人員關注，有指他之後就是在睡夢中離世。

愛爾蘭男演員Karl Shiels日前離世，終年47歲。（GettyImages）

據知，Karl 最近已經要靠柺杖行路，身體亦不時出現強烈痛楚，但劇組卻沒有對他伸出援手，只在背後對他作出討論。而Karl生前在這劇拍攝的戲份，預料會在未來幾星期陸續播出。

Karl Shiels曾在2005年的電影《蝙蝠俠—俠影之謎》中飾演反派的手下，除此之外，他更與金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演的《一級死亡報導》（Veronica Guerin）中合作過。

另外，他也曾參與多部劇集，包括《浴血黑幫》（Peaky Blinders） 及《都鐸王朝》（The Tudors）等。他更先後憑劇集《Capital Letters》及《Fair City 》兩度提名有「愛爾蘭奧斯卡」之稱的愛爾蘭影視學院電視頒獎禮最佳男主角獎。Karl在愛爾蘭影視界為人熟悉，參與多部劇集之外，他也有主演過舞台劇，甚至擔任過都柏林Theatre Uopstairs劇團的藝術總監。