【蝙蝠俠30周年】10個你不知道的秘聞　小丑演員原來另有其人？

由添布頓（Tim Burton）執導、米高基頓（Michael Keaton）、積尼高遜（Jack Nicholson）及金碧辛嘉（Kim Basinger）主演的《蝙蝠俠》（Batman）在1989年上映。當時在一遍看淡的聲音下，電影大獲好評，全球票房錄得4億1,100萬美元。轉眼間，電影《蝙蝠俠》迎來30周年，趁這機會，重溫這部電影10件不為人知的趣聞。

《蝙蝠俠》監製Michael E. Uslan在1979已奪得蝙蝠俠製作版權，卻竟然找不到電影公司開拍。（《蝙蝠俠》劇照）

1. 花十年時間先有電影公司敢開拍

《蝙蝠俠》監製Michael E. Uslan在1979年時已奪得蝙蝠俠的版權，然而卻找不到電影公司開拍，當時Sony Pictures及環球影業均對此計劃卻步，後來華納兄弟同意計劃，卻又碰上編寫劇本等問題。最終花了十年時間，即至1989年《蝙蝠俠》才面世。由那時開始，Michael E. Uslan都有參與每一部關於蝙蝠俠的影視作品及遊戲，當中包括今年十月上映的小丑獨立電影《JOKER》。

華納兄弟及導演添布頓一早屬意找積尼高遜飾演小丑一角，但奈何他遲遲沒有答覆。（《蝙蝠俠》劇照）

2. 借羅賓威廉斯過橋 迫積尼高遜演小丑

有指華納兄弟及導演添布頓一早屬意由積尼高遜飾演小丑一角。然而，積尼高遜對此一直猶豫不決，於是當時便傳出導演添布頓想換人做小丑。有指添布頓與羅賓威廉斯談論飾演小丑的可能性，消息傳出後積尼高遜便答應飾演，羅賓威廉斯知道後非常生氣，並拒絕在《新蝙蝠俠─不敗之謎》（Batman Forever）飾演謎語人一角。

有指導演添布頓（右）要陪積尼高遜（中）騎馬，才成功打動對方飾演小丑。（《蝙蝠俠》官方照片）

3. 添布頓為氹積尼高遜陪騎馬

有日積尼高遜邀請與導演添布頓及監製Peter Guber商討小丑一角，但他當時正在騎馬，並要求兩人一起騎馬，然而添布頓不善騎馬，為了使積尼高遜答應演小丑，添布頓勉強自己陪對方騎馬。

當時不少蝙蝠俠迷都不滿意米高基頓飾演蝙蝠俠。（《蝙蝠俠》劇照）

4. 蝙蝠俠迷不滿米高基頓演蝙蝠俠

除了小丑一角鬧得滿城風雨外，蝙蝠俠迷對於添布頓找來米高基頓飾演蝙蝠俠非常不滿，還去信華納兄弟要求換人，因為他們擔心米高基頓版的蝙蝠俠會過於滑稽。據了解，當時華納收到近5萬封信，連《華爾街日報》（The Wall Street Journal）都有報導此爭議。可是由於添布頓與米高基頓曾在《嘩鬼家族》（Beetlejuice）合作，所以在添布頓力挺下，米高基頓成為了蝙蝠俠。

5. 前導預告出色成功挽救米高基頓

面對蝙蝠俠迷的不滿，雖然當時《蝙蝠俠》在1989年才上映，但添布頓卻在1988年年尾率先公開前導預告，並在洛杉磯數家戲院上播放。前導預告播出後，卻深受大眾喜愛，最終《蝙蝠俠》在成本只有約3,500萬美元下，全球票房錄得4億1,100萬美元。

這張海報風靡一時，有人曾經以身試法偷海報。(《蝙蝠俠》官方照片)

6. 《蝙蝠俠》極受歡迎 影迷不惜以身試法

當《蝙蝠俠》的前導預告出爐後意外地獲得好評，據監製Michael E. Uslan指出，當時有觀眾買其他戲飛，目的就只為了看這部電影的前導預告，甚至有人盜錄早期畫面出售。除此之外，《蝙蝠俠》海報有蝙蝠俠的經典標示而非常受歡迎，Michael E. Uslan表示有人為了得到此海報而到車站偷。

導演基斯杜化路蘭（左）在《蝙蝠俠—俠影之謎》借用了《蝙蝠俠》刪減了的片段。（《蝙蝠俠—俠影之謎》官方照片）

7. 《蝙蝠俠—俠影之謎》借用刪減場景

《蝙蝠俠》的成功，連《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）都借用了其刪減片段。片中哥頓警長正在照顧年輕的Bruce Wayne，這幕沒有在《蝙蝠俠》正片出現，卻在16年後被基斯杜化路蘭借用了。

劇組花了500多萬美元構建出葛咸城。（《蝙蝠俠》劇照）

8. 完美複製葛咸城

美術指導Anton Furst為《蝙蝠俠》所建造的葛咸城多年來屢獲讚譽。原來當時劇組花了500多萬美元，在倫敦Pinewood Studios搭建出葛咸城。據了解，整部《蝙蝠俠》的成本約3,500萬美元。

劇組完美地呈現出葛咸城，當時獲不少人讚譽。（《蝙蝠俠》劇照）

9. 《蝙蝠俠》成首部10天破億電影

雖然《蝙蝠俠》在籌備初階屢滑鐵盧，不少人擔心添布頓的暗黑風格不適合《蝙蝠俠》。可是，這電影成為首部在10天內達到1億美元票房收入的電影，是當年票房冠軍。

《蝙蝠俠》在1989年上映後，成為首部在10天內達到1億美元票房收入的電影，也是當年票房冠軍。（《蝙蝠俠》劇照）

10. 《蝙蝠俠》原裝蝙蝠車網上出售

有指《蝙蝠俠》中的原裝蝙蝠車曾在網上公開發售，當時這部車叫價高達110萬美元（約860萬港元）據該賣家聲稱，該輛蝙蝠車獲華納兄弟發出證書認證。可是，有人卻質疑是仿真品，並非戲中所使用之蝙蝠車。然而對此，有指華納兄弟一直沒有回應。