【蝙蝠俠】新版貓女大熱人選曝光　重溫三代經典選角

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新版蝙蝠俠電影《The Batman》開拍在即，除了已落實由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演蝙蝠俠外，其他角色人選仍然保密，但近日盛傳「貓女」（Catwoman）一角已有心水，現年31歲的英國女演員Vanessa Kirby或將扮演這個經典角色。

Vanessa Kirby在《職業特工隊：叛逆之謎》的演出令人眼前一亮。（電影劇照）

香港觀眾或許對Vanessa Kirby的名字不熟悉，但看到她的樣子，應該會記得她在《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout）的演出，飾演毒販「白寡婦」的她冷艷又兇狠，與湯告魯斯（Tom Cruise）對戲時氣場十足，令觀眾留下深刻印象。

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演舞台劇出身的Vanessa Kirby，近年在電視劇界發光發熱，在美劇《王冠》（The Crown）中飾演瑪嘉烈公主，更憑這個角色獲得英國學術電視獎（BAFTA TV Awards）最佳女配角獎。「貓女」的形象兼備美艷與強悍，Vanessa Kirby的確符合以上條件，不過不少網民嫌她的外貌不算很漂亮，跟舊版米雪菲花（Michelle Pfeiffer）、荷爾芭莉（Halle Berry）及安妮夏菲維（Anne Hathaway）等女神級演員尚有距離。

Vanessa Kirby在商業大片界越來越受重用，今年暑假就參演The Rock主理的《狂野時速：雙雄聯盟》。（Instagram圖片）

重溫三代經典貓女

安妮夏菲維／《蝙蝠俠—夜神起義》（2012）

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荷爾芭莉／《貓女俠》（2004）

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米雪菲花／《蝙蝠俠再戰風雲》（1992）

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