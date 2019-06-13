【蝙蝠俠】下一代「貓女」誕生　網民擔心乖女形象跟角色不符

DC擴展宇宙（DCEU）將於2021年上映《蝙蝠俠》的獨立電影，透過本集將開啟蝙蝠俠系列的新三部曲，而早前確定會由《吸血新世紀》男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）出演年輕版蝙蝠俠。今日再有新消息揭露「貓女」（Catwoman）的演出人選！

《蝙蝠俠》男主角由《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）出演。（《吸血新世紀》劇照）

早前上映的迪士尼真人版《阿拉丁》（Aladdin）大獲好評，有指《白雪公主》都會食住條水開拍真人版電影，網民點名想莉莉哥連斯（Lily Collins）飾演白雪公主，不過就仍未有下文。

但粉絲們不用心急，可能比起Lily Collins演出白雪公主一角，你更有可能想睇佢演出《蝙蝠俠》中的「貓女」！事關據外媒消息指出，她將會出演「貓女」，但是竟「白雪公主」和「貓女」的分別甚大，有網民笑言「乖乖女能演好貓女嗎？」

Lily Collins曾在《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》中演出白雪公主一角。（劇照）

DC與Marvel鬥了這麼久，單看女性的選角，似乎DC略勝一籌。飾演「神奇女俠」的姬嘉鐸（Gal Gadot）、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）和「貓女」Lily Collins都是樣靚身材正的高質女演員！

下一任「貓女」：

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貝兒娜森直情被要求卸任。（劇照）

反觀Marvel方面，由貝兒娜森（Brie Larson）演出的「Marvel隊長」噓聲極高，除了取笑她大面之外，尤其是在她發表跟女權相關言論時的嘴面令人看不過眼，以致不少Marvel粉絲紛紛要求她卸任，不能再繼續擔任「Marvel隊長」一角！

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