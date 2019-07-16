《掃毒2》內地上映12日破10億　超越《Marvel隊長》都唔會驚奇

由劉德華擔任監製兼主演的電影《掃毒2天地對決》在內地上映12天，票房已破10億，成績快要追過3月在內地上映的《Marvel隊長》。 而睇返上半年上映﹑氣勢超強的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），最終原來只能在2019年的內地票房榜排第2，到底是哪部「神戲」撼贏了？

《掃毒2天地對決》在內地上映10多天，票房已破10億，擔任監製兼主演的劉德華表示很開心。（電影公司提供）

《掃毒2》在內地輕鬆破10億

由導演邱禮濤執導，劉德華、古天樂、苗僑偉、林嘉欣等主演的《掃毒2天地對決》於7月5日在內地上映，截止7月16日為止，票房已達10.13億元人民幣，直逼3月在內地上映的《Marvel隊長》（票房10.33億元人民幣）。身兼監製的劉德華出席電影，在7月16日於香港的首映禮時，都笑言很開心，但對票房方面的成續都是隨遇而安。

監製兼主演的華仔對導演很有信心。（《掃毒2天地對決》劇照）

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《復仇者聯盟4》排第2 竟輸給這部戲

而提到2019年上半年，最令影迷為之瘋狂、話題最多的大片，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）一定榜上有名。但原來4月24日在內地上映的《復仇者聯盟4》於內地的票房並不是排第一，上畫37天，票房收42.4億元人民幣。

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排第1位的是在內地聲勢超勁的大陸電影《流浪地球》，電影由吳京與吳孟達等主演，在大年初一(2月5日)於中國大陸開畫後隨即引爆熱潮，上映時間足足有90日，總票房達46.54億元人民幣，撼贏《復仇者聯盟4：終局之戰》，成為2019年上半年內地票房第一的作品。如冇意外，大有機會成為2019年中國票房最高電影。

《流浪地球》之所以贏可能係因為……

當然亦有分析指出，《復仇者聯盟4》之所以輸給流浪地球，很可能是因為它的「命運」。事關單睇兩部戲的上映時間，已有很大差別，《復仇者聯盟4》上了一個月左右的時間，但《流浪地球》卻上畫了足足3個月。按照慣例，進口電影一般在內地只能上映20天左右，最多只會上一個月。所以《流浪地球》自然能有更多時間讓觀眾買飛入場收看。而《流浪地球》這部內地科幻電影，僅次於由吳京執導的《戰狼2》（56.83億元人民幣），成為內地史上第2賣座的電影。