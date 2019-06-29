【掃毒2‧獨家探班】過百臨記辦社團喪禮　古仔踩場落劉德華面　

由劉德華、古天樂、苗僑偉主演，邱禮濤執導的《掃毒2天地對決》，將於7月16日上畫。今次是古仔繼《危城》後再演大奸角，原本他跟華仔在戲中是一對出生入死的好兄弟，一個誤會令二人決裂，並處處互相逼害。而這幕過百人的路祭場面，更是二人反面後，跟苗僑偉三大男主角首個碰面場口，為劇情推至第一高峰。

這個路祭場面非常龐大，不單是三大男主角首度聚首，更有過百位臨記撐場。（官方相片）

斬手指逐出社團

在《掃毒2天地對決》中，劉德華跟古天樂本是好兄弟，可惜因為古仔被指在夜場販毒，犯下社團最大禁忌，身為社團阿公（鄭則仕飾）要家法伺候斬手指，更要由好兄弟劉德華大義滅親做刀手落手，結果一劈便斬掉古仔3隻手指，而兩兄弟亦從此決裂。

兩兄弟決裂，在於劉德華被欽點執行家法，斬古天樂手指。（官方劇照）

被斬手指的古天樂，同時亦被逐出堂口，自此兩兄弟多年沒見，但仇恨並沒有減退，古仔更走上歪路，索性當上香港最大的毒品拆家。而多年後，社團阿公過身，華仔雖已退出社團，並當上成功商人，但亦以親侄身份出席喪禮，而古天樂就襯機不請自來，更要在警隊和記者面前做一場大龍鳳，踢爆劉德華之前在社團所作所為。

明知阿公最憎自己，並趕他出社團，古仔仍特意將一個紙紮公仔撕掉幾隻手指代表自己︰「我諗阿公都掛住我！」奸得非常抵死。（官方相片）

古仔靠副眼鏡演斯文敗類

這一幕是三大男主角劉德華、古天樂及苗僑偉首度聚首，更有金馬影后林嘉欣同場，非常難得。而重點更是古天樂公然向劉德華挑釁，咄咄進逼。其中一幕是他見到有記者在場，立即架上眼鏡，變成苦主一樣向記者透露劉德華以前的惡行。

拍攝時正值上年夏天，因為劇情是路祭，所以更要加上一個大火爐長期開住，熱上加熱。由於這是其中一個高潮位，所以開拍前都不斷排練和修改對白，希望盡善盡美。

由於這一幕講述古仔要面對記者，大奸大惡未必合適，故想到架起一副金絲眼鏡，成功營造一種斯文敗類感覺。古天樂︰「要扮演商家，或多或少會要有種格，那種性格是扮演不來，所以索性戴副眼鏡，令人看起來斯文點會較好。」這個小設計，令古仔在整場戲的演出更乞人憎，成功為角色定型，成功營造隨後的對立場面。

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