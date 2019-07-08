【掃毒2】劉德華古天樂談電影大計　古仔︰港產片唔止得一種題材

在《掃毒2天地對決》，劉德華跟古天樂兄弟決裂，由頭鬥到尾。現實中，二人除了份屬好友，在電影上更有著同一理念，就是身體力行，參與投資，拍出代表到香港的作品。 古天樂的天下一，近年憑《逆流大叔》及《翠絲》贏得票房之餘，也贏得金像獎的加冕，而下一步就是全城矚目的科幻大製作《明日戰記》，勢要挑戰荷里活級特技。至於劉德華的夢造者，除了製作香港電影，更投資馬來西亞市場，一部驚慄笑片《Hantu Kak Limah》更大破大馬電影的票房紀錄。 兩位的成績同樣亮麗，走在一起，可有心得跟大家分享。

兩位貴為演員，亦同時晉身為電影老闆。（葉志明 攝）

勤力是我密友

以前，要數娛樂圈最勤力的代表，一定非劉德華莫屬，他甚至被封為「牛華」，牛一樣咁勤力。不過近年，古天樂在勤力界別上都嶄露頭角，除了因為套套大製作都有他份，就連電影投資、演藝人協會主席等位置，都有他蹤影，難怪華仔都要讚他兩句︰「他能給予溫暖新晉演員，或者上年紀的藝人，我覺得他做得好好。我都有想過如果由我去做主席就麻煩，但我又見到他一步一步向這目標進發，這是我欣賞和佩服的。」

古天樂近年成為演唱會的熱門嘉賓人選，圖中就以五虎身份，現身古巨基個唱，一齊唱《友共情》。（網上圖片）

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劉德華︰「我幫你搞演唱會」

得到前輩稱讚，古仔都謙虛道謝︰「我盡力而為。」問到古生最欣賞劉生的又是甚麼？他二話不說︰「我再勤力都不會唱到歌，莫說要寫詞，根本沒有這種天份。」雖則古生向來對唱歌持婉拒態度，但音樂曾經都有敲過他心裡的門口。「間中做演唱會嘉賓，都感受到演唱會的威力，有次做足一位朋友所有場次的嘉賓，去到最後一場，竟然都會有失落感，但我又肯定自己不太享受唱歌這回事。」這時劉生打趣地表示︰「我幫你搞（演唱會）！」結果古生都是斬釘截鐵︰「不用了！不用了！」

《掃毒2》除了兩位對決，還有飾演警察的苗僑偉在二人之間周旋。（影片截圖）

電影老闆唔易做

劉德華跟古天樂，兩位除了是一線演員，更先後當上老闆投資電影。這方面劉德華經驗豐富，無論是大製作還是小眾電影都有參與，對於投資，他唯一想分享一點︰「做老闆和創作是兩回事，只要涉及投資便有無形壓力，但始終是在做自己很喜歡的事，沒這份壓力便沒有成功感。」關於老闆角色，古生向來甚少談及，但聽到劉生的分享，也破例跟大家分享少少︰「我覺得大家不要經常說青黃不接，青黃不接，近幾年已有不少新演員和新題材電影出來，希望將來會更多姿多彩一點，不要讓人覺得港產片只懂拍某類題材，應該要多元化一點。」新血是每個行業必備才可持續發展的元素，這方面劉德華都不遺如力，即將上映的《熱血合唱團》也起用大量新人。「就等於我們當娛樂圈是個家，都想有日可五代同堂，流芳百世。」

劉德華投資馬來西亞驚慄笑片破票房紀錄 「有你們真好！」

馬來西亞鬼片都中！

提到電影投資，古生突然想起劉德華早前有項馬來西亞恐怖片的投資，獲得空前的成功，在當地累破票房紀錄。對於這項投資，古生甚有興趣，還當場追問︰「這部你都中！有冇搞錯，你是怎樣選中的？」劉德華︰「都是運氣來的！」古天樂︰「好多人同我講真的好收得，好厲害。但馬來西亞可以有鬼片嗎？」劉德華解說︰「可以，只是不可以有色情。」