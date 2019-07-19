【復仇者聯盟4】劇透禁令勁嚴！蟻俠囡囡連Po風景相都「被招呼」

Marvel影業對於《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: endgame）情節嚴格保密，把關之滴水不漏，絕對唔係講吓。據美國媒體報導，在片中扮演蟻俠女兒長大後的Emma Fuhrmann，就因為一個無心的舉動，竟然被安全部門主管親自召入休息車中「溝通」。

Emma在拍攝《復仇者聯盟：終局之戰》時深刻體認到漫威保密措施的嚴格程度（emmafuhrmann@Instagram）

Emma憶述當初在美國亞特蘭大拍攝《復4》時，有一天出現極美麗的日落，她順手拍了照片發在社交網站上，無論文字內容或是相中都沒有透露任何關於電影情節的訊息。結果安全部門主管隔天竟找上門來，告訴她不能發布這樣的東西。她解釋道：「我沒有要透露我在這邊拍戲，或是關於《終局之戰》的任何事。」他們解釋：「我們了解，妳不是我們今天第一個來聊這些情況的人。妳知道，就算妳什麼都沒講，我們還是一天到晚被人們纏着問到底在哪裡拍戲，妳知道嗎？」

雖然如此，Emma並冇嬲，反而非常興奮，深刻體會到《復4》是多受全世界期待的一部超級巨片，感到：「哇，這是來真的！」要不然，她都不知道讓Marvel fans瘋狂的力量有多強大。

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