【蜘蛛俠決戰千里】Iron Man原本都有份演？　戲份消失另有內情

電影《蜘蛛俠：決戰千里》全球票房持續熱賣，最近編劇Chris McKenna及Erik Sommars接受《The Hollywood Reporter》採訪時，首度證實指出一開始確實有計畫讓由Robert Downey Jr.飾演的「 鐵甲奇俠」Tony Stark客串，但他不會演出，單純只是聲音而已。

「我們覺得如果有的話，會用過去已經用過的鏡頭，我們的確討論過在某一個時間，可以透過高科技眼鏡「E.D.I.T.H」聽到Tony Stark的聲音，不過我認為不用太急着出現這樣橋段，而且我們不想表現得太刻意。」編劇同時表示「鐵甲奇俠」Tony Stark才剛在《復仇者聯盟4：終局之戰》壯烈犧牲，這部電影的重點皆是講述「蜘蛛俠」Peter Parker如何重拾自信，肩負起拯救世界的決心，還是希望將重點擺在他身上，最終才沒有正式考慮這些劇情。

重溫Robert Downey Jr.客串《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照▼

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不僅如此，在報導中還指出，在《蜘蛛俠：強勢回歸》表現傑出的Donald Glover，所飾演的Aaron Davis與Peter Parker鬥嘴的橋段相當有趣，他們也確實考慮想邀請Donald Glover回歸演出，不過最後決定讓故事想着重在歐洲，較少場景在紐約，最後取消這個想法。

於上集扮演Aaron Davis的Donald Glover原本有望參演《蜘蛛俠：決戰千里》。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

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