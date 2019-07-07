【復仇者聯盟】戲份少冇存在感？　呢個演員竟然唔識「寒冬戰士」

Marvel英雄系列在全球各地大受歡迎，許多角色都有自己的忠實粉絲、對他們的情節與來歷瞭若指掌，但，不保證和他們同片合作的演員就會對他有所認識，尤其是身分嬌貴、有頭有臉的人物見得太多的影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow），就不見得記得住Marvel英雄片中的次要配角。

扮演「寒冬戰士」的施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）近來受邀出席巴黎時尚周、觀賞Valentino高級訂製服大秀，飾演「鐵甲奇俠」最愛「小辣椒」的桂莉芙，以往就是時尚圈寵兒，當然也是座上嘉賓，於是大夥兒一起拍了合照，然而施巴斯坦在社群網站上的留言，卻讓人感到頗心酸。

施巴斯坦向桂莉芙柏德露自我介紹過3次，但對方還是記不住他。（IG@imsebastianstan）

他寫道：「剛剛好來得及亂入畫面之中，和這些時尚界的傳奇同框，謝謝你們邀請我出席我的第一場巴黎訂製服大秀，也很開心我有機會向桂莉芙柏德露自我介紹…第3次，我們有演同一部片。」桂莉芙和施巴斯坦這兩年一起演出了《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）和《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），雖然彼此沒多少對手戲，卻在後面一部片中結局高潮戲有緣同台，結果在《復仇者聯盟3：無限之戰》的首映會上，桂莉芙根本不認識他，他需要在她面前自我介紹，這還不是他們的第一次見面，顯然這一場首映會依舊沒讓桂莉芙對施巴斯坦留下任何印象，所以還要在巴黎時尚周上第3次對她介紹自己。

施巴斯坦在荷李活固然地位與名氣和桂莉芙有大段差距，近年來倒也片約不斷，且還曾在《冰之驕女》（I, Tonya）之類的金獎大片飾演重要主角之一，知名度不算差，卻還是讓桂莉芙記不住。也有人覺得施巴斯坦文字很心酸，認為桂莉芙被狠狠「噹」了一下。

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