【復仇者聯盟4】重映版驚現山寨變形俠醫？　網民炮轟︰整蠱粉絲

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）自4月全球上映以來，全球累計票房高達27億6,500萬美元收入。為了打破目前由《阿凡達》（Avatar）所保持的全球最高電影票房紀錄，Marvel Studios總裁Kevin Feige早前宣布《復仇者聯盟4》將添加新畫面後重新上映。 《復仇者聯盟4》上周在美國重新上映，可是外國網民一致炮轟這個重映版，究竟電影哪裡出事呢？

應該是不少外國網民看完重映版《復仇者聯盟4》的心情。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

其實在《復仇者聯盟4》重映日當天，導演羅素兄弟在社交網站罕有地公開了新增畫面的內容，指出將會有《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的首兩分鐘的片段，以及一段關於變形俠醫的刪減片段。然而有誰會估到，變形俠醫的畫面竟然是一段未完成的片段。

新增片段包含向「Marvel之父」Stan Lee致敬的畫面。（IMDb 圖片）

Professor Hulk個嘴唔識用

據了解，這一幕講述由麥克雷法路（Mark Ruffalo）飾演的Professor Hulk，在一棟著火的建築物拯救被困的人。拯救任務完成後，他收到美國隊長的來電，指鐵甲奇俠拒絕了美國隊長的請求，而黑寡婦及蟻俠正在處理時間旅行問題。之後三人翌日早上齊齊在餐廳見面。而這幕Professor Hulk火災救人的場景最後遭刪去，所以這一幕完全未經後製，麥克雷法路說話時，Professor Hulk的嘴巴完成沒有動，十足山寨版《復仇者聯盟4》一樣。最終，這次重映變成災難，外國網民紛紛到網上留言，鬧爆這段所謂的新增畫面。

重溫《復仇者聯盟4》精彩一刻洗定眼先

+ 10 + 9 + 8

《復仇者聯盟4》重映不得影迷歡心，令大家非常失望。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

雖然《復仇者聯盟4》刪減片段不得影迷歡心，但向「Marvel之父」Stan Lee致敬的畫面，影迷就一致讚好。至於《蜘蛛俠：決戰千里》首兩分鐘的片段，對於香港影迷相信不是新鮮事，而這幕對外國影迷卻評價不一。

相信香港影迷對於能夠率先欣賞《蜘蛛俠：決戰千里》首兩分鐘的片段不感到驚喜。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

《復仇者聯盟4》刪減片段流出劇照 外國網民鬧爆Marvel Studios大整蠱