【鐵達尼號】里安納度狄卡比奧險毀經典對白　占士金馬倫爆粗保住

由占士金馬倫（James Cameron）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的經典電影《鐵達尼號》（Titanic）22年前上映，成為一時佳話；而戲中不少經典台詞仍歷久彌新。 可是，占士金馬倫日前宣傳新片《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）提到這套經典時，指出戲中有一句經典對白差點就給里安納度毀了，迫得導演激動爆粗才得以保留經典。

里安納度狄卡比奧與琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》，當年上映時成為一時佳話。（劇照）

荷里活著名導演占士金馬倫日前為其監製及編劇新片《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）出席宣傳活動，但大家的焦點難免聚焦在其另一經典作品《鐵達尼號》身上。日前導演指出，里安納度狄卡比奧非常不願意說出「I'm the king of the world」（我是世界之王）這台詞，占士金馬倫得悉後，爆粗回應「f**king sell it」（該死的接受它），就這樣成為了電影其中一句經典對白。至於這個經典畫面，就是Jack（里安納度狄卡比奧 飾）與好友Fabrizio（Danny Nucci 飾）在酒吧贏得鐵達尼號船飛後，踏上鐵達尼號甲板上的興奮一刻。

《鐵達尼號》為占士金馬倫（右）帶來奧斯卡最佳導演及最佳電影兩大殊榮。（網上圖片）

占士金馬倫透露，原來這句對白是即興創作：「這對白關鍵是即場創作的，當時我在起重機籃上。」他續指出，在拍攝這幕時整個劇組失去焦點：「我們嘗試了不同方案，也嘗試了不同對白，但卻沒有實際作用。」之後，導演占士金馬倫突然靈機一觸，並通知里安納度伸開雙臂，說出「I'm the king of the world」這台詞，感覺像慶祝這一刻一樣。

占士金馬倫指出「I'm the king of the world」是即場創作，卻成功成為經典之一。（網上擷圖）

在拍攝時，占士金馬倫指導里安納度狄卡比奧要開雙臂，並說出「I'm the king of the world」。（網上擷圖）

可是，里安納度狄卡比奧回應一句「What」（什麼），導演通過對講機再次表達他當時的新想法，但卻再次換來里安納度狄卡比奧的質疑，氣得導演爆粗回應「該死的接受它」，最終里安納度狄卡比奧接受了，並成就了經典一刻。最終證明了導演的堅持是正確，而導演最後也強調，他與里安納度狄卡比奧在拍攝時有非常好的相處時光。

這一幕令占士金馬倫大失預算，幸好再終也成功拋挽救，並創造傳奇。（網上擷圖）

當年在《鐵達尼號》中飾演Jack及Rose的里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉風靡不少人。（劇照）

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