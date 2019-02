【鐵達尼號】里安納度狄卡比奧險毀經典對白　占士金馬倫爆粗保住

由占士金馬倫(James Cameron)執導;里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)及琦溫斯莉(Kate Winslet)主演的經典電影《鐵達尼號》(Titanic)22年前上映,成為一時佳話;而戲中不少經典台詞仍歷久彌新。 可是,占士金馬倫日前宣傳新片《銃夢:戰鬥天使》(Alita: Battle Angel)提到這套經典時,指出戲中有一句經典對白差點就給里安納度毀了,迫得導演激動爆粗才得以保留經典。

里安納度狄卡比奧與琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》,當年上映時成為一時佳話。(劇照)

荷里活著名導演占士金馬倫日前為其監製及編劇新片《銃夢:戰鬥天使》(Alita: Battle Angel)出席宣傳活動,但大家的焦點難免聚焦在其另一經典作品《鐵達尼號》身上。日前導演指出,里安納度狄卡比奧非常不願意說出「I'm the king of the world」(我是世界之王)這台詞,占士金馬倫得悉後,爆粗回應「f**king sell it」(該死的接受它),就這樣成為了電影其中一句經典對白。至於這個經典畫面,就是Jack(里安納度狄卡比奧 飾)與好友Fabrizio(Danny Nucci 飾)在酒吧贏得鐵達尼號船飛後,踏上鐵達尼號甲板上的興奮一刻。

《鐵達尼號》為占士金馬倫(右)帶來奧斯卡最佳導演及最佳電影兩大殊榮。(網上圖片)

占士金馬倫透露,原來這句對白是即興創作:「這對白關鍵是即場創作的,當時我在起重機籃上。」他續指出,在拍攝這幕時整個劇組失去焦點:「我們嘗試了不同方案,也嘗試了不同對白,但卻沒有實際作用。」之後,導演占士金馬倫突然靈機一觸,並通知里安納度伸開雙臂,說出「I'm the king of the world」這台詞,感覺像慶祝這一刻一樣。

占士金馬倫指出「I'm the king of the world」是即場創作,卻成功成為經典之一。(網上擷圖)

在拍攝時,占士金馬倫指導里安納度狄卡比奧要開雙臂,並說出「I'm the king of the world」。(網上擷圖)

可是,里安納度狄卡比奧回應一句「What」(什麼),導演通過對講機再次表達他當時的新想法,但卻再次換來里安納度狄卡比奧的質疑,氣得導演爆粗回應「該死的接受它」,最終里安納度狄卡比奧接受了,並成就了經典一刻。最終證明了導演的堅持是正確,而導演最後也強調,他與里安納度狄卡比奧在拍攝時有非常好的相處時光。

這一幕令占士金馬倫大失預算,幸好再終也成功拋挽救,並創造傳奇。(網上擷圖)

當年在《鐵達尼號》中飾演Jack及Rose的里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉風靡不少人。(劇照)

