【反斗奇兵2】1999年已率先玩片尾彩蛋　連蟲蟲特工隊都有客串

《反斗奇兵4》（Toy Story4）相隔9年再迎來續集，新作令不少大人細路粉絲都相當興奮，睇新一集的同時，相信也會勾起大家從前對這系列動畫的回憶。 而原來比起Marvel系列電影，習慣會保留額外內容的彩蛋到片尾，其實《反斗奇兵2》當年早就有這個做法，不如大家就一起來看看《反斗奇兵2》的片尾彩蛋。

粉絲一見到這班玩具演員已經會覺得很開心。（《反斗奇兵續集》劇照）

近幾年一講起彩蛋，大家想起的一定是Marvel習慣在片尾附上額外的片段，為觀眾送上隱藏訊息。但其實99年的《反斗奇兵續集》，當年已在片尾埋下彩蛋，送上一眾「演員」們的NG花絮，搞笑到就似電影真的是由這班玩具演出，非常有創意！

巴斯光年最經常被整蠱

幕後NG花絮中，可以發現原來最常被同伴整蠱的是巴斯光年，有玩具在巴斯的透明太空頭盔上畫上鬍鬚、眼鏡，然後被一大班玩具恥笑。之後又巴斯後背的機翼上，寫上「這空間可租用」(This Space For Rent)，而巴斯每次發現被整蠱，第一時間都會高呼：「你個胡迪呀！」

點撃即睇《反斗奇兵2》搞笑片段：

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《反斗奇兵續集》（Toy Story 2）是1999年上映的動畫作品，續集由巴斯光年、翠絲、胡迪及礦工彼得主演，同樣由John Lasseter、Lee Unkrich 和Ash Brannon 執導，由湯漢斯、提姆艾倫等原班人馬配音。