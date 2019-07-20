【Top Gun 2】湯告魯斯考慮內地市場　招牌皮褸刪日本台灣旗幟？

事隔33年，湯告魯斯（Tom Cruise）的《壯志凌雲》（Top Gun）上映，這亦成為湯告魯斯成名之作。電影之經典，除了故事及畫面吸引，音效嚴謹亦曾成為試機天碟之選，就連湯告魯斯一身的打扮也變成潮流指標。 尤其對台灣朋友而言，其皮褸背後的一幅台灣旗布章，看得台灣影迷熱血非常。不過在續集首預告上，皮褸的旗幟就被更換掉，此舉不單令台灣人感失望，也感到不是味兒。

經典皮褸同湯告魯斯當年嗰件看似一樣，其實暗藏細節！（《Top Gun: Maverick》預告截圖）

湯告魯斯在戲中飾演的Peter Maverick，在全新預告中交代他在過去30多年的工作，雖然立過功勞，但就是未能晉升，甚至被上司認為早就應該被淘汰的一員。不過湯告魯斯依然故我，瀟灑應對。

黑超、皮褸、電單車，全數歸位，湯告魯斯一樣都無少到！（《Top Gun: Maverick》預告截圖）

皮褸細節有意思

由於兩集故事相隔33年，預告中都刻意設計不少亮點去回應前作，為觀眾帶來一堆集體回憶。當中包括背景音樂、所駕的電單車、墨鏡，還有招牌皮褸。該皮褸在33年前已屬經典，尤其記得背部釘上聯合國、美國、日本及中華民國旗幟。不過在新預告中，日本及中華民國旗幟被刪掉，換上兩個不知名的紀念布章，令不少台灣影迷感到不是味兒，更懷疑是為順利進軍中國市場而作的更改。

至於點解當年皮褸有這幾幅旗幟，根據軍事研究專家解釋，其實這布章目的並非展示國家旗幟，而是一幅紀念幅，紀念美國海軍「加爾維斯頓」號巡洋艦（USS Galveston CLG-3），曾在1963至1964年間，執行西太平洋巡邏，並由船員製作的紀念布章。至於今次的更換，或許是跟劇情有關，而且電影有中國的騰訊影業投資，若出現日本及台灣旗幟難免有點尷尬，故藉此修改也不足為奇。

《壯志凌雲︰獨行俠》預告精華