【盧根】小狼人X-23火速長高變勁成熟　隔兩年影迷完全唔認得

2017年上映的《盧根》（Logan），是「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）的收山之作，當時拍住非常打得的小女孩「X-23」達芙妮堅（Dafne Keen）大開殺戒，除了看得大家熱血沸騰，二人父女般的感情也令不少觀眾感動。 時日太快，飾演狼人接班人的「X-23」的達芙妮堅，最近出席聖地牙哥動漫展，相隔短短兩年她的樣子外表成熟了很多，有網民直指差點認不出她，老到好像長大了十年一樣。

「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）在《盧根》，拍住小女孩「X-23」，除了動作戲夠刺激，二人的「父女情」感動了不少影迷。（《盧根》劇照）

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《盧根》2017年上映時，X-23的表現備受認同，年紀輕輕的小演員達芙妮堅，只有12歲首次拍攝電影表現相當純熟。這位英國與西班牙混血童星，在戲中擁有與「狼人」一樣的超能力、生化武器小女孩「X-23」，殺人不眨眼，演技獲得影迷讚賞。

飾演狼人接班人的「X-23」的達芙妮堅，表現備受認同。（《盧根》劇照）

而且「狼人」曉治積曼在《盧根》的演出，將會是他17年來飾演這個超級英雄角色的告別作，所以電影當時備受大家重視。加上劇情都幾感人，這「兩父女」的交流也令不少觀眾感動。當時《盧根》在全球大賣超過6億美元票房，成績相當不錯，而「X-23」也因為電影而紅遍全球。

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