【變種特攻】盧根後繼有人？「新狼人」原本竟由呢位英國男神演

當2011年馬菲域肯（Matthew Vaughn）執導的《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）上映時，被認為是這個已經經營超過10年的電影系列最大膽的變革：它將故事話說從頭，回到60年代。那時的X教授頭上還沒有變成電火球、那時的磁力王（Magneto）還不是安全帽愛好者──這對好基友對髮根同樣缺乏保養意識。當時它創下了票房紀錄：它是變種特攻電影系列美國國內票房最低的電影，但它仍然在許多意義上成功了。其中一個我們到現在才知道的意義，是它曾經會是一套新世代變種特攻三部曲的起源電影。

《變種特攻：異能第一戰》曾經會是一套新世代變種特攻三部曲的起源電影。（《變種特攻：異能第一戰》劇照）

等等，我們不是已經看到占士麥艾禾（James McAvoy）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、與米高法斯賓達（Michael Fassbender）飾演的三部變種特攻電影了嗎？難道，《變種特攻：異能第一戰》、《變種特攻：未來同盟戰》（X-men: Days of Future Past）與《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）不算是三部曲嗎？看來根據馬菲域肯的說法，他並不這麼認為。

《皇家特工》導演馬菲域肯腦海中的變種特攻電影三部曲

事實上，讓我們重拾記憶，如果要把這三部電影稱作一個變種特攻電影的新三部曲，內容上的確有點怪怪的：《變種特攻：異能第一戰》重新定義了Xavier（X教授）、Raven（妖后）、與Erik（磁力王）在60年代就成為好友的關係。他們組織了一群年輕的變種人，建立了變種特攻與X學院的雛形。但是很快地，《變種特攻：未來同盟戰》卻將時序分裂為越戰終結的70年代與未來變種人末日兩邊，我們可以同時看到年老版與年輕版的變種特攻、X教授與磁力王，還有狼人成為串接兩個年代的關鍵。

《變種特攻：未來同盟戰》可同時看到年老版與年輕版的變種特攻。（《變種特攻：未來同盟戰》劇照）

+ 4 + 3 + 2

別忘了，《變種特攻：未來同盟戰》感覺就像是《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），它的結局是如此圓滿充實，不但交代了整部電影的完結，甚至還洗刷了整個系列的黑歷史，然後讓14年來幾乎所有演過變種特攻電影的角色們全都回歸。

《變種特攻：異能第一戰》與《變種特攻：未來同盟戰》擺在一起有點奇怪，儘管中間還插了一部《狼人：武士激戰》（The Wolverine），但這部電影更像是完全獨立的外傳──你可以先省略《狼人：武士激戰》片尾的特別片段。好像電影公司大費周章地介紹了一票新變種特攻，準備讓他們來接班已經演過三部曲的老變種特攻們，但是這個接班動作卻來得稍嫌快速了一點，在觀眾還未完全熟悉新變種特攻之前，福斯影業已經急着將老前輩們送走。

《變種特攻：未來同盟戰》中磁力王爺爺有大顯身手的機會。（《變種特攻：未來同盟戰》劇照）

+ 5 + 4 + 3

當然，《變種特攻：未來同盟戰》仍然是一部很棒的電影，它是「第一部打破全球7億美金票房的變種特攻電影」，許多人也認為它是最棒的一部變種特攻電影。觀眾對《變種特攻：未來同盟戰》的喜愛與好評，更容易讓人忽略《變種特攻：異能第一戰》與《變種特攻：未來同盟戰》之間交班草率的狀況。而如果你也有這種疑問，恭喜你，導演證實你的疑慮不是想太多。

別忘了范冰冰亦有份參演《變種特攻：未來同盟戰》。（《變種特攻：未來同盟戰》劇照）

馬菲域肯終於鬆口：離開變種特攻的真正原因是高層插手干預

馬菲域肯接受「Comingsoon」的訪問時，揭曉了許多當年疑問的謎底：其中包括了為甚麼馬菲域肯在《變種特攻：異能第一戰》口碑不錯、而且他還寫了《變種特攻：未來同盟戰》劇本之後，卻選擇永遠離開變種特攻電影宇宙？當年他的說法是這樣的：他雖然非常尊敬Bryan Singer，但是變種特攻系列是Bryan Singer一手打造的電影系列，不是他的。他很享受在這個系列中的創作過程，但這裏不是他的場子，他寧可找一方專屬自己的小天地──這個原因讓他日後製作了《皇家特工》（Kingsman）系列，裏頭有很多爆頭與反物理定律的暴力動作場面，而這看來並不是變種特攻電影系列會喜歡的發展方向。

《皇家特工》從還沒製作之前就確定會是R級電影。（《皇家特工》劇照）

+ 3 + 2

風格強烈的導演不喜歡穿別人的舊鞋，這個理由完全合情合理，但另一個原因更加合理：福斯影業不喜歡馬菲域肯的新三部曲規劃。

原本按照馬菲域肯的規劃，他打算在《變種特攻：異能第一戰》交代幾位重要角色的登場，其中並不包括狼人。這很容易了解，因為狼人永遠獨來獨往，不適合在一部剛要介紹新團隊誕生的電影裏出現──他看來就不是會乖乖聽Xavier與Erik指示的壞孩子。但是馬菲域肯會給年少版的狼人一個更大的舞台：他的第二部變種特攻電影會以70年代的年輕版狼人為主角，而不是《變種特攻：未來同盟戰》。

馬菲域肯第二部變種特攻電影會以70年代的年輕版狼人為主角。（《變種特攻：未來同盟戰》劇照）

湯哈迪原本會是我們的「新狼人」！

事實上馬菲域肯在2017年也提過這件事了，但今天我們才知道我們永遠失去了甚麼：馬菲域肯原本想讓湯哈迪（Tom Hardy）成為新狼人，而福斯影業推翻了他的想法，也斷送了湯哈迪在Marvel電影出道的機會。

如果我們仔細觀察這個可能讓我們更愛湯哈迪的歷史轉捩點──是的，你原本還可以更愛他的，你會發現驚人的事實：湯哈迪原本很有可能成為Marvel電影與DC電影的雙冠軍。

Oh Hardy, My Hardy.（《毒魔》劇照）

他已經在2012年的《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）成為了DC電影系列的大壞蛋Bane，而很快地，他又會在馬菲域肯未出世的變種特攻狼人電影裏飾演毛多多的暴躁兒。這兩部電影都是續集電影，都有註定大賣的基礎，這會讓湯哈迪在2014年就成為腳踏兩條船的當紅炸子雞，而他甚至比賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）還要早，他說不定還會快速成為票房天王。

粉絲們自己做的湯哈迪版狼人。（Movie&TV@9GAG）

現在仍然可以聽出馬菲域肯口中的怒氣：「但是他們不聽我的，我的第二部變種特攻電影會以70年代的年輕狼人為主角，其他的角色也會一起演出。這樣觀眾就能更加瞭解這群年輕人，最終我再用《變種特攻：未來同盟戰》作為一個大結局。《變種特攻：未來同盟戰》會是一個超大結局，當然了，有甚麼比伊恩麥基倫（Ian McKellen）、米高法斯賓達、柏德烈史釗活（Patrick Stewart）與占士麥艾禾聚在一起還要更盛大的？但是當我完成了《變種特攻：未來同盟戰》的劇本，福斯影業一看完之後就說……『天啊這超棒的！我們現在就要拍！』」

分別扮演年輕版和年老版的占士麥艾禾（左）與柏德烈史釗活（右）。（《變種特攻：未來同盟戰》劇照）

「不過我的疑問是，那你們的第三部電影要拍甚麼？你們這樣會讓第三部電影沒有題材好拍啊。但他們最後拍了《變種特攻：天啟滅世戰》，它看起來……總之這一切原本可以更好的。荷李活就是不懂得如何調配速度。他們的決策就像是看着後照鏡然後以100英哩時速倒車，然後根本搞不懂他們撞碎了甚麼。」

不聽馬菲言，《變種特攻：未來同盟戰》拍完後接《天啟滅世戰》

說實話，《變種特攻：天啟滅世戰》的確是讓許多人對變種特攻感到不適。天啟當然是變種特攻漫畫中的經典反派，而奧斯卡伊薩克（Oscar Issac）演得也沒多差。但這整部電影放在系列電影中就是一個奇怪的存在，它的命題只不過是在重複過去電影出現過的劇情，而天啟又變成另一個突然就想滅絕種族的邪惡魔王，而且X教授與磁力王突然又老死不相往來了。把《變種特攻：未來同盟戰》跟《變種特攻：天啟滅世戰》擺在一起，正好說明了「狗尾續貂」是怎麼一回事。

《變種特攻：天啟滅世戰》同樣是個「滑嘟嘟」毀滅地球的電影。（《變種特攻：天啟滅世戰》劇照）

福斯影業的擔心可以理解，他們希望曉治積曼（Hugh Jackman）永遠是狼人，這也許是他們提前製作《變種特攻：未來同盟戰》的主因之一，讓曉治積曼在還打得動的前提下再演一次狼人；也許是因為他們認為全新演員演出的《變種特攻：異能第一戰》票房之所以低迷，是因為少了幾位老面孔壓陣，因此他們懼怕另一部新狼人電影，會讓不熟悉湯哈迪的觀眾放棄進戲院看電影，而且還會引來狼人忠誠粉絲的反撲──你們為甚麼敢換掉曉治積曼！

《盧根》（Logan）老狼人終於可以退休了。（《盧根》劇照）

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馬菲域肯變種特攻三部曲永遠少了湯哈迪的狼人

但無論如何，少了這一部馬菲域肯版的狼人電影。這個你永遠看不到的新世代變種特攻三部曲，從此缺失了重要的一塊：狼人盧根在2000年《變種特攻》遇上X教授之前，到底都在做些甚麼事？根據賴恩雷諾士來電強烈要求，我們決定絕口不提《變種特攻：狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine）。而馬菲域肯的這部新《變種特攻2》原本可以給我們答案的。

賴恩雷諾士非常厭惡《變種特攻：狼人外傳》。（《死侍2》劇照）

至於湯哈迪會不會是一個完美的狼人？如今福斯影業的變種特攻電影也將走入歷史，看來我們永遠得不到答案──儘管我認為這問題蠢得可以，他當然可以是完美的狼人！想想《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）！

即睇湯哈迪於《末日先鋒》精彩演出▼

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